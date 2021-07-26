針對疫苗嚴重不足問題，南投縣長林明溱26日再度向中央高分貝喊話，他強調縣內65及66歲長輩、國中及高中教職員及補教業，合計至少還缺1萬2000劑疫苗；中央以不夠精準的統計數字，放話打擊施打疫苗的努力與效率，「居心叵測」。

南投縣截至26日，累積獲中央撥配疫苗14萬1340劑，接種人數12萬4548人，使用率88.12。

林明溱表示，南投縣因疫情控制良好，獲中央撥配疫苗數額一直處於「嚴重飢餓」狀態，像以長輩為對象的第六類（75歲以上）及第八類（65到74歲），僅獲得這兩類縣民人數30％及50％的疫苗，因此，縣內疫苗幾乎打光了，卻還有65歲及66歲縣民1萬多人沒有疫苗可打，那才是中央最應該重視的事。

專案對象部分，除了專案逕送醫療院所的疫苗外，中央也大多未足額撥配給地方，如攸關學生能否安心重回校園的國小、國中及高中學校人員疫苗，中央第一波只撥配國小部分；最近縣府提報全縣國、高中教職員所需疫苗3000多劑，現在還未撥配；補教業人員提報中央1018人，先核定797人，但1劑疫苗都還沒到。

林明溱指出，南投縣獲中央撥配的疫苗，不像其他縣市因疫情緊繃，而有15％到30％的額外配額，結果讓縣府無法將疫苗調撥給學校及補教人員施打，讓沒打疫苗的老師、補教業人員「吃虧」，對縣府而言真是非戰之罪，因為疫苗全由中央分配，未來更是由1922平台直接執行疫苗施打作業。請中央正視疫苗不夠打的問題，正面回應地方政府提出的需求，趕快撥配撥足夠的疫苗。