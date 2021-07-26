雲林縣北港鎮北港牛墟經過2個多月休市，將配合疫情警戒降至2級於29日復市，牛墟管理委員會26日表示將嚴格實施單一出入口、實聯制等防疫措施；300多個攤商也接獲通知，這幾天開始準備復市事宜。

北港牛墟逢日期尾數3、6、9日開市，每3天1市，前年底重新啟用後場地比之前大1倍，人群不會像以往那麼密集，因此去年疫情爆發後並不受影響，但今年5月起疫情3級警戒，牛墟管理委員會最後決定於5月15日起休市，至今已2個多月，攤商叫苦連天。

牛墟管理委員會表示，牛墟為開放式空間，原本設有3個進出口，為配合防疫措施，29日復市將在周邊圍起封鎖線，採單一進出口，牛墟占地約1公頃，依中央人流管制標準，約可容納1700人。

管理委員會說，為避免防疫破口，攤商與遊客進入牛墟採實聯制、戴口罩、量體溫、酒精消毒。餐飲攤需加裝遮罩，座位採隔板或梅花座，熱門排隊攤位需自行管控排隊人潮安全距離，禁止試吃與邊走邊吃。

民眾認為，北港牛墟位於北港溪河川地，占地廣闊，人與人之間可以保持一定的安全距離，加上商品種類多樣、價格便宜，因此3級警戒前經常來買食材、日常用品，29日復市一定要來好好採購一番。

攤商指出，北港牛墟有300多個攤位，是全台僅存3處牛墟之一，雖然已沒有牛隻交易，卻形成1處極具特色的常民市集，吸引許多遊客前來，加上北港朝天宮將於27日開放入廟參拜，部分信眾也會順道逛牛墟，預料會湧現大量人潮，所以大家這幾天開始備料，希望開市大吉。