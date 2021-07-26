20歲何男在今年1月底從台中開車到女友張女苗栗住處，借車給女友開，但兩人在2月間分手後，他竟向派出所報案，指控張女偷車，且連車內現金13萬餘元搜刮竊走。張女到案拿出她向何男借車的通訊軟體對話內容截圖打臉。台中地院簡易庭依誣告罪嫌判何男徒刑3月，得易科罰金，仍可上訴。

何男與張女曾為男女朋友，他在今年1月26日還貼心從台中市開車到苗栗張女住處，把自己的自小客車借女友使用，才沒幾天，兩人就分手了，何男竟在2月8日到東勢警分局報案，指控張女未經他同意，擅自拿走他的車鑰匙偷走車，且車內現金13萬5000元也一併被偷走。

警方約談張女調查，張女一頭霧水，拿出她向何男借車的通訊軟體Line對話截圖作證，並澄清指稱，車內並無何男所稱的現金。警方發現案情有異，進一步追查，何男坦承誣告，案經警方呈報偵辦。

法官認為，何男誣指張女偷竊汽車及車內現金等不存在情節，浪費國家資源，不僅易導致對國家司法權行使錯誤，使被害人面臨受刑事追訴處罰及訟累，且危害名譽，所為不足取，依誣告罪嫌判3個月。