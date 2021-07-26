陸股走跌波及基本金屬行情 19:172021/07/26 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國政府近日頒布新政策打壓補教業後造成當地股市暴跌，也讓投資人急忙擺脫風險資產，使銅價及其他基本金屬行情走跌。倫敦金屬交易所3個月銅期貨價在26日盤中下跌0.6％至每公噸9571.50美元，鋁期貨價也下跌1％至2483.50美元，鎳期貨價下跌0.2％至19440美元。中國最新政策禁止學科類培訓機構上市融資，必須登記為非營利機構。 陸股下挫拖累 台股由紅翻黑 《商情》美元走強 拖累紐約期金下跌 #基本金屬 #期貨價 #下跌 #陸股 #中國政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》外資賣超 韓股收跌 15:412021/07/26 財經 美股盤前 中概科技、教育股持續重挫 17:532021/07/26 財經 《韓股》三星領跌 韓股翻黑 12:342021/07/26 財經 A股三大指數午盤普跌 創指盤中跌逾3％ 12:202021/07/26 財經 《日股》不畏疫情 日股走高 15:412021/07/26 財經 線上教育股重挫 恒指早盤狂洩逾600點 11:042021/07/26 財經 貨櫃三雄摔逾6％ 台積電翻黑跌5元 台股收盤重挫169點 13:392021/07/26 財經 A股三大指數 跌勢續擴大 10:492021/07/26 財經 《台北股市》亞德客出局 台股剩8千金 11:442021/07/26 財經 A股放量大跌 三大指數跌逾2％ 15:522021/07/26 財經 《鋼鐵股》國際原料價跌 豐興先降廢鋼300元 11:262021/07/26 財經 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 史上頭一遭！統一發票雲端發票烏龍公告2次獎項 財政部：都給獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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