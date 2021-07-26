中國政府近日頒布新政策打壓補教業後造成當地股市暴跌，也讓投資人急忙擺脫風險資產，使銅價及其他基本金屬行情走跌。倫敦金屬交易所3個月銅期貨價在26日盤中下跌0.6％至每公噸9571.50美元，鋁期貨價也下跌1％至2483.50美元，鎳期貨價下跌0.2％至19440美元。中國最新政策禁止學科類培訓機構上市融資，必須登記為非營利機構。