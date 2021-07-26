電商巨頭亞馬遜(Amazon)最近公開招聘數位貨幣與區塊鏈專家引發市場揣測亞馬遜將接受比特幣付款，此一利多加上空頭回補的刺激，比特幣周一暴漲逾20％，來到近4萬美元的一個半月新高。

加密貨幣周一亞洲盤全面跳空大漲，根據Coindesk的報價，比特幣盤中最高衝到39575美元，較上周五美東下午5點報價飆漲超過20％，創下6月中旬以來新高；以太幣盤中最高來到2376美元，漲幅也有16％。 周一推升比特幣行情的主因是近來亞馬遜釋出招聘數位貨幣與區塊鏈專家的訊息，此舉引發各界揣測電商巨頭也將跨足虛擬通貨市場。 亞馬遜指出，這名專家「將編入在西雅圖總部的支付部門，負責亞馬遜數位貨幣與區塊鏈策略的研發與產品規畫。」

市場隨即盛傳，亞馬遜已在考慮未來某一天將讓客戶以加密貨幣付款。亞馬遜拒絕就此發表評論。

倫敦免費報《CityAM》周日引述亞馬遜內部匿名消息來源報導指出，亞馬遜計畫在今年底前接受比特幣，並在明年底前推出自家版本的加密貨幣。該名消息來源還指出，亞馬遜也在研議接受以太幣、艾達幣(Cardano)與比特幣現金等其他加密貨幣。

亞馬遜若接受比特幣將是數位貨幣打開市場接受度的一大突破，號稱無所不賣的亞馬遜去年營業額高達3860億美元。

CryptoCompare創辦人執行長海特(Charles Hayter)表示，「如果亞馬遜真的接納比特幣，這絕對是比特幣問世以來企業採納最重磅的消息。」

此外，根據Bybt的資料，周一共有7.4億美元的比特幣空頭部位遭強制平倉，平倉金額創近3個月新高。比特幣今年4月中創下6.5萬美元的高點，但之後在中國與其他國家陸續加強對加密貨幣的監管後，價格即一路下跌，即便短線強勁反彈，但與高點相較跌幅仍有4成。