疫苗第2類公費接種對象的「中央及地方政府防疫人員」不斷增加，甚至有些業務根本不與民眾接觸的政府機關單位，都已打好打滿，引發各界質疑。東華大學教授施正鋒認為，現在的問題是缺乏國會監督，並痛批民進黨是不是和百姓有仇？第2類名單增加的人到底都是誰？難道是民進黨的樁腳？

針對疫苗施打第2類名單人數增加，施正鋒26日在政論節目《新聞大白話》中表示，名單這麼不透明，現在又不是戒嚴時代，應該要給我們一個交代，並指剛才同台的台北市議員徐巧芯提到相對剝奪感，讓他不禁回想起30年前，自己剛從美國回來時，每個月到銀行去領薪水時遇到的情況，當時他也曾向銀行人員抗議不公平，卻被對方反嗆。

施正鋒指出，所以大家對此會覺得很不舒服，本來第2類施打名單是10萬人，現在變20萬，「他說了算，也不能去質疑」，同時他認為問題在於缺乏國會監督，國會監督是應該的，不管是事先授權、中間過程一起參與，抑或是事後和大家報告。

施正鋒感嘆，有時我們在批評民進黨，「他們會說，你們是跟民進黨有仇嗎？其實我還很想說，民進黨是和老百姓有仇嗎？」為何要這樣玩弄老百姓？施正鋒質疑，那20萬人到底是誰？是你們的樁腳還是什麼？

此外，針對中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，衛福部專家諮詢會議決議，接種AZ疫苗者第2劑可混打mRNA疫苗，初步以第一類至第三類接種對象為主，國民黨立委李德維質疑，第二類接種對象有政府官員在內，人民的眼睛都在看，蔡政府一直讓第二類官員優先施打，甚至可以混打，指揮中心的公信力將被民眾質疑。