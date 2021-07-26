新北市議員唐慧琳25日癌逝，資深媒體人許聖梅悲痛曝她私下敬業面。(照片/《中時新聞網》資料照、吳振煌 拍攝)

新北市議員唐慧琳25日驚傳胰臟癌病逝，享年49歲，唐的辦公室也在臉書留下她生前遺言，親友、鄉親相當悲痛。資深媒體人許聖梅26日接受《中時新聞網》訪問，難過表示，唐是個非常有正義感及熱忱的，我們也失去有社會良知的人。

俠女議員唐慧琳拖著病容，參加去年11月秋鬥，也是她最後一次公開露面。(照片/《中時新聞網》資料照)

舞台上用盡力氣喊得聲嘶力竭，說什麼也要和人民站在一塊，去年11月唐慧琳參加秋鬥，也是她最後一次公開露面，拖著憔悴病容，同黨戰友王鴻薇介紹她出場，也語帶哽咽，事實上，當時的唐已罹患胰臟癌第三期，如今傳出辭世消息，令不少支持者感到惋惜。唐的團隊25日也在臉書透露，俠女議員病痛期間，仍牽掛中華民國的未來，而她生前遺願是兩岸和平及中華復興，最不捨年幼子女和年邁雙親。

資深媒體人許聖梅曝昔戰友唐慧琳私下暖心及敬業面。(照片/吳振煌 拍攝)

談起昔日戰友，許聖梅難過表示，慧琳是個非常有正義感及熱忱的人，不僅痛失好夥伴，大眾也失去為正義發聲的社會良心。許也提及唐的邏輯清楚，且會認真研究許多資料，除此之外，她上節目還會注意小細節，若是穿著黑色或深色的西裝、套裝，就會再用一個不同色系領巾來點綴，提升整體視覺。

許聖梅透露，唐慧琳不僅會注意自己，也會關心他人，令人感到窩心。(照片/吳振煌 拍攝)

許聖梅憶起選舉期間到其他縣市去戶外開講，令她印象深刻是，慧琳會私下詢問，是否注意到她在台前演講有出現駝背的情況？許則回應對方沒有駝背，反倒是自己駝背蠻嚴重。許坦言，自己上節目準備功課是屬於非常緊張型，有次唐見狀就過來拍拍她、提醒她講話速度不用那麼快，放慢速度觀眾更容易了解陳述內容，令她感到窩心。

唐慧琳的俠女個性不只展現在公領域，許聖梅透露，通常來賓上節目多半是獨善其身，自己範圍講完大家就走了，但是慧琳不只注意自己，也會關心別人的狀況。許也表示，自從得知她病況不樂觀，雖然擔心卻也不敢打擾，現在只能祝福她一路好走，已經沒有病痛了。