電影院淪陷！台北長春國賓影城22日下午發生1名確診者，前往觀看「性感女神」史嘉蕾‧喬韓森主演的《黑寡婦》，業者近日獲報後立即閉館，26日消毒，27、28自主休業，29日起營業，12名員工也去PCR篩檢，市府並追蹤10名同場的觀眾。

北市府副發言人魏佑任表示，案15682於22日下午曾到該影城觀賞《黑寡婦》，全館目前已大清消，並停業3天，12員工也安排去PCR篩檢，至於同場觀看10名觀眾，市府也透過影城及中央所調閱的實聯制來盡速掌握狀況。

國賓影城則在臉書上公告，因接獲主管機關通知，台北長春國賓影城有確診者發病前的足跡，配合防疫措施應消毒1日，已於26日閉館消毒完成，員工健康是最重要的事情，為保障員工健康安全無虞，皆已安排快篩及PCR檢測。

國賓影城表示，27、28日將自主休業，確認員工健康無虞後，於29日起營業，目前員工檢測結果陸續出爐「平安」，若有觀眾已於線上預訂長春26至28日場次電影票，影城將自動取消訂單，並以原付款方式退款，不另收手續費，造成不便，尚請見諒。