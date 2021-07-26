教育部響應蔡英文總統新南向政策，推出新南向國際產學專班，但這批境外學生卻受到國內疫情嚴重衝擊影響，無法打工，生活陷入困境且無法獲得政府紓困。國民黨立委林奕華呼籲政府應重視這些學生權益，提供必要之生活援助，以期在台順利完成學業。

配合政府新南向政策，教育部於2017年推動大專校院辦理相關的產學合作國際專班，招收外籍學生來臺就讀。林奕華卻接獲民眾陳情，表示有部分新南向專班之外籍學生因五月中疫情升溫，全國三級警戒下，導致許多店家暫時歇業、百業蕭條，這批外籍學生因而無法打工換取生活費，生活困頓，透過台北市聖多福天主堂修女提供相關生活物資，雖暫解燃眉之急，卻仍需政府提供協助。

對此，林奕華於7月15日發文教育部、外交部及衛福部，呼籲政府於這波疫情紓困方案中，切莫忽略這批外籍學生生活基本需求，並應提供必要紓困措施。教育部雖已回覆而且寫得洋洋灑灑，而外交部則是直接推給教育部，但如何掌握外籍生確實生活狀況，並提供即時協助，還需各部會共同協助。畢竟當初讓來台灣就讀的孩子和家長有著美好的憧憬，卻因疫情造成生活陷入困境的結果，實在是始料未及。