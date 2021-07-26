工業用蝶閥大廠捷流閥業去年合併營收攀升至24.0億元，創歷史新高，EPS從前年8.0元降至7.55元則是歷年次高，捷流力拚今年營收及獲利優於去年。捷流宣布，整體稅後淨利連續四年亮麗成績單，持續看好未來中長期營運，26日宣布，全體員工7月加薪3％。

捷流閥業2020年合併營收24.0億元、稅後淨利2.95億元，分別比2019年成長2.06％、3.69％，雙雙創歷年新高。捷流擴大全球接單業務，也對鑄造及加工上游供應鏈進行整合，提升兩岸生產基地生產自動化比例，加上船舶、電子等產業對工業閥門訂單需求暢旺，挹注捷流整體營運成長動能，但受上櫃股本膨脹與疫情影響，EPS為7.55元，是歷年次高。

捷流表示，全球製造業持續在台灣、東南亞地區擴建新廠，加上全球供應鏈重組趨勢下，捷流積極深化多元產業、多區域接單策略、提高旗下工業閥門產品於耐高溫、耐高、低溫、低洩漏率等高客製化研發量產技術，墊高整體市場競爭利基，挹注2020年台灣銷售較2019年成長14.75％、占整體營收比重攀升至55.64％，進一步提升捷流在台灣蝶閥市占率。此外，捷流不斷提升自動化生產比重，提升生產效率及良率，挹注整體稼動率保持一定水準，加上桃園觀音鑄造廠及加工上游供應鏈整合，有助精進營運成本、營業費用管控，2020年整體毛利率、營業利益率分別為31.79％、17.88％。