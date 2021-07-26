指揮中心宣布明（27日）起降為「二級警戒」，全台遠東百貨營業時間同步調整，餐飲內用規範依各縣市政府規定執行，遠百表示，全台遠百原本的營業時間，依照各地市場需求及平日假日，原本時間就不一樣，明（27日）起調整至過去正常營業時間。

新光三越表示，全台15家分店明（27日）止也將同步依正常營運時間進行營業，並持續嚴格落實各項防疫措施，提供顧客安心舒適的購物場域。