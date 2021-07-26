降二級 新光三越、遠百恢復正常營業時間 19:382021/07/26 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心宣布明（27日）起降為「二級警戒」，全台遠東百貨營業時間同步調整，餐飲內用規範依各縣市政府規定執行，遠百表示，全台遠百原本的營業時間，依照各地市場需求及平日假日，原本時間就不一樣，明（27日）起調整至過去正常營業時間。 新光三越表示，全台15家分店明（27日）止也將同步依正常營運時間進行營業，並持續嚴格落實各項防疫措施，提供顧客安心舒適的購物場域。 防疫警戒降至二級 多家百貨恢復正常營業時間 降二級 全台森林遊樂區、自然步道等開放情形 #遠百 #27日 #營業時間 #全台 #新光三越 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄經發局發佈餐飲指引 作好防疫措施才開放內用 13:332021/07/26 財經 中鋼公司110年股東會紀念品將於7／30起發放 11:512021/07/26 財經 明警戒降二級 柯文哲提達到2數據願慢慢解封 17:222021/07/26 生活 疫情警戒降級 國家圖書館明日重啟 11:172021/07/26 生活 汽車旅館開趴 業者未通報恐廢照 04:102021/07/26 焦點要聞 疫情降二級 國軍取消分區辦公措施 12:442021/07/26 政治 臺北市關渡自然公園 7／27降載開放入園 17:282021/07/26 生活 時力示警：無薪假勞工達3.1萬 創下自2009年金融海嘯後新高 11:262021/07/26 政治 中鋼股東會紀念品 這天開始可以領了 09:572021/07/26 財經 夜探百貨公司微醺小天地 洋酒配台式餐點讓你大開眼界 09:172021/07/26 生活 新竹縣26日「嘉玲」 國中、高中職和補習班教職員工27至30日開打疫苗 15:472021/07/26 生活 生活熱門新聞 男對發票欣喜PO文「中了200萬」 一票網友全罵翻 - 生活 妻拿30公分塞尪「後門」拔不出 醫急開刀笑：還很有電 - 生活 接種AZ疫苗後死亡最年輕個案 26歲男死因公布 - 生活 34歲女打完BNT雙腿失控狂抖 影片曝光讓眾人看傻 - 生活 解禁前中鏢！桃園餐館男染疫傳2家人 源頭又是特殊交友圈 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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