台灣地區今晚19：40發生規模4.2的有感地震，震央在花蓮縣新城鄉，地震深度5公里，各地最大震度分別是：花蓮縣花蓮市4級，南投合歡山、宜蘭縣南澳2級，台中市梨山、雲林縣草嶺、彰化縣彰化市1級。(氣象局)