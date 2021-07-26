地牛翻身 19：40花蓮規模4.2地震 最大震度花蓮4級 19:472021/07/26 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣地區26日19：40發生規模4.2的有感地震，震央在花蓮縣新城鄉。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今晚19：40發生規模4.2的有感地震，震央在花蓮縣新城鄉，地震深度5公里，各地最大震度分別是：花蓮縣花蓮市4級，南投合歡山、宜蘭縣南澳2級，台中市梨山、雲林縣草嶺、彰化縣彰化市1級。(氣象局) 中國經濟 每年仍有8％成長潛力 高市相關紓困方案 延長至年底 #地震 #花蓮 #規模4 #1940 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天雷勾動地火 3星座配對最適合交往 19:312021/07/25 運勢 時論廣場》蔡政府不是笨 是另有所圖（彭蕙仙） 18:322021/07/26 時論廣場 社評／兩岸關係主導權在人民 04:102021/07/26 焦點新聞 烟花登陸 浙江緊急撤離165萬人 04:102021/07/26 焦點新聞 命理師分析7／26～8／1生肖運勢 吉星加持逢凶化吉 13:012021/07/25 運勢 花蓮吉安鄉立幼兒園 下月提前開學 04:102021/07/26 地方新聞 北港牛墟29日復市 300多攤商備料喜迎開工 19:182021/07/26 寶島 時論廣場》兼善天下才能戰勝新冠病毒（魏國彥） 17:102021/07/26 時論廣場 西南風駕到 中南部雨神接力 挾劇烈雨勢持續整週 22:282021/07/24 生活 清華校友奇萊山難50年 同窗重返現場祭故友 15:352021/07/26 生活 19歲羅嘉翎扳倒加拿大搶進4強 父親羅文祥大讚女兒有拚鬥精神 15:512021/07/25 體育 生活熱門新聞 男對發票欣喜PO文「中了200萬」 一票網友全罵翻 - 生活 妻拿30公分塞尪「後門」拔不出 醫急開刀笑：還很有電 - 生活 34歲女打完BNT雙腿失控狂抖 影片曝光讓眾人看傻 - 生活 解禁前中鏢！桃園餐館男染疫傳2家人 源頭又是特殊交友圈 - 生活 接種AZ疫苗後死亡最年輕個案 26歲男死因公布 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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