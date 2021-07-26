日本鹽野義（Shionogi）製藥研發的新冠肺炎口服藥7月進入人體實驗階段，加入與輝瑞（Pfizer）和默沙東（MSD）的新冠口服藥研發競賽。

總部位在大阪的鹽野義表示，公司研發的口服藥可對抗新冠肺炎病毒，每日只需服用一粒，大大地提升便利性。鹽野義7月開始測試新冠口服藥，觀察是否有任何副作用，試驗可能會持續至2022年。

鹽野義的口服藥研發進展比輝瑞和默沙東晚了數個月，後者的藥物已經進入後期試驗階段。輝瑞每日服用兩次的新冠口服藥，最快可望在2021年前上市，該公司計劃招募逾2000名患者參與口服藥實驗。

新冠肺炎疫情肆虐全球超過1年，輝瑞、默沙東與鹽野義等大廠致力填補抗疫最大的缺口—口服治療藥品。研究顯示，疫苗仍是防止病情惡化最有效的方法，甚至是傳染力最強的Delta變種病毒，不過部分民眾對疫苗接種興趣缺缺，就算接種疫苗也有可能染疫。

現行的新冠治療藥品都是注射藥物，例如吉立亞醫藥（Gilead Sciences）的瑞德西韋（Remdesivir），和Regeneron製藥的新冠病毒抗體藥物，患者必須前往醫院施打，而且保護期有限。

因此全球製藥廠致力開發能讓患者在家服用的新冠口服藥，在初期症狀輕微時，在家服用治療。目前市面上就有這樣的抗流感藥品，包括羅氏（Roche）的克流感（Tamiflu）與鹽野義的Xofluza，不過藥效因人而異。

鹽野義社長手代木功（Isao Teshirogi）表示，公司的目標是開發出非常安全的口服複方藥，像是克流感與Xofluza。鹽野義的新冠口服藥目的是在患者服用5日內中和病毒。

代木功表示，鹽野義打算在日本募集50至100名健康的民眾進行試驗，2021年稍晚可能在日本進行更大規模的實驗。