12年來最慘。新冠肺炎疫情造成業務員無法拜訪客戶，業績受衝擊，6月單月業務員通路僅貢獻175億元新契約業績，是金融海嘯之後，即2009年5月之後的單月新低，且5、6月已連續兩個月，業務員通路的新契約占率跌到3成以下，亦是11年來首見。

也因為業績不佳、加上未完成上課時數等要求，壽險登錄業務員人數上半年流失逾九千人，6月底降到38.7萬人，去年6月底時登錄人人數要挑戰40萬人次，當時有39.9萬多人，等於1年時間，流失逾1萬2千人。

各壽險公司也紛紛祭出業務員紓困措施，如對新人降低業務考核門檻外，再加財務補助，協助新人能順利存活，至於已有一定年資的業務員，也暫停考核機制，以免業績未達標被考核掉，但若疫情中仍能達標者照常升遷；另外還有增加防疫或疫苗保單的保障，協助業務員提升業績的專案，業務員亦是保戶，亦可申請保單紓困貸款等。

2009年因為受金融海嘯影響，投資型保單、尤其是連動債投資型保單無法如常銷售，買氣大受影響衰退七成以上，再加上銀行通路掘起，大賣利變年金，排擠到業務員通路的業績，加上市場利率降到0.86％，傳統保單難賣，當年5月新契約保費僅近465億元，業務員通路僅銷售147億元，應是當時的近年新低，但新契約占率仍近32％。

今年在疫情大爆發前，業務員每月至少都有259～408億元的新契約業績，占率亦在30~38％之間，但5月中旬之後台灣新冠肺炎疫情警戒升高到第三級，原本中南部業務員還可如常拜訪客戶，之後再傳業務員染疫，各壽險公司要求業務員儘量不要外出拜訪客戶，改用電話、視訊等方式，業績即大受影響。

6月業務員新契約保費僅175.42億元，創145個月來新低，占當月新契約保費僅29.4％；6月銀行通路依舊貢獻近349億元的新契約保費，幾乎是業務員的二倍，但同樣也有受疫情影響，是八個月來的新低業績。

壽險6月新契約保費僅596億元出頭，去年8月因最低死亡保障門檻上路，新保單仍在適應期，單月新契約保費580億元，今年6月則是因疫情造成新契約保費同比衰退36％以上，出現懸崖式衰退。