東京奧運會游泳比賽26日進行第二個決賽日爭奪，女子100蝶泳決賽，大陸女子代表張雨霏出戰，在最後時刻被對手超越，以55秒64拿到銀牌，比冠軍加拿大華裔選手麥克尼爾僅慢上0.05秒。雖然錯失金牌，但由於能力強、顏值高、笑容甜美，也成為大陸泳壇的新偶像。甚至有大陸網友表示，張雨霏的笑容讓人如沐春風。最近幾天，張雨霏的母親也因為超高顏值登上了熱搜。

根據鳳凰新聞報導，張雨霏是目前大陸女子游泳的領軍人物，100公尺蝶泳和200米蝶泳都很有競爭力，尤其是100公尺蝶泳具備沖金實力。回顧預賽和半決賽，張雨霏都是第一晉級，狀態非常出色。但由於這個項目的高手很多，包含瑞典名將舍斯特倫、澳洲的麥基翁、加拿大的麥克尼爾都是實力堅強。

1998年出生於江蘇徐州的張雨霏，今年剛滿23歲，3歲開始下水游泳的她就展現了游泳天賦，在13歲時進入江蘇省隊，隨後很快進入國家隊。2018年亞運會期間張雨霏拿到2金1銀。今年東京奧運也被視為大陸隊的主要奪金人選。