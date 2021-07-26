獨/羅嘉翎19歲初登奧運逆轉奪銅 教練曝她個性成突圍關鍵

東京奧運賽程才剛開始沒多久，台灣就已收穫兩面獎牌，其中年僅19歲的羅嘉翎是中華跆拳道隊4名國手中最年輕的成員，而她昨（25）在跆拳道女子57公斤級銅牌戰，以10:6氣走非洲尼日選手，生涯首闖奧運殿堂就奪銅牌，從高中就帶領她一路到奧運的教練劉聰達，接受《中時新聞網》訪問時表示:「沒預估她會拿牌，很高興也很意外。」

羅嘉翎首場就遇到金牌的熱門人選南韓李雅凜，在一番激戰後才擊敗對手，雖然在4強賽敗給了美國選手，但在最後銅牌戰對上尼日選手仍是頂住壓力，在三局後半踢中對手上端，再次逆轉戰局。對於她在被超前的逆境中還能沉著應對，教練則提到：「羅嘉翎在亞資賽兩場都是逆轉取勝，個性單純較不易緊張，但在贏的時候太保守了，這未來也是她需加強的課題。

羅嘉翎擊敗尼日對手歡喜慶祝(季志翔/攝)

劉聰達身為羅嘉翎的教練，因為隊職員名額有限，因此只能拿貴賓卡在看台觀看比賽。即使無法臨場指導，但他仍表示對於韓籍教練指導很放心，「平時訓練都有接觸，再加上她第一場的選手是韓國體大的學生，他在韓國的時候也有教過，可能比我還了解對手。」

跆拳道向來都是中華代表隊的「獎牌庫」，這次年紀僅僅19歲的羅嘉翎初登奧運殿堂就奪牌，在得知國光獎金有500萬元時，第一反應則是瞪大雙眼喊說，不知道有這筆獎金，對比比賽場上的沉著冷靜顯得天真可愛，更是圈粉無數。陪著她一起克服各種心理壓力的教練也期許，「經歷過這次比賽，希望她未來成為一個心態上更成熟的選手。」