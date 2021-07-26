彭姓夫妻疑因粗心疏於照顧，不但曾讓嫩嬰摔落地上，更曾讓她滑進澡盆溺水、甚至在副駕駛座撞上擋風玻璃等，直到前年8月未滿足歲的女嬰吐奶、發燒、抽蓄急送醫，醫師發現女嬰腦部受損，離譜照顧行徑才曝光，但鄰居和社工都證稱夫妻倆疼愛有加，排除故意虐待，偵結依家暴過失傷害罪起訴。

檢警調查，彭姓夫妻2019年1月生下彭姓女嬰，但彭妻3、4月間在中壢住處抱起女兒逗弄，卻重心不穩，不慎讓才2、3個月大的女嬰前額撞上牆壁，讓女嬰頭部劇烈晃動。

同年5、6月間，彭男開車載女兒外出，竟將安全座椅放在副駕駛座上，女兒坐在安全座椅卻沒繫安全帶，彭男半路發生自撞安全島車禍，女嬰當場彈飛頭部撞上等風玻璃；8月17日晚間8點多，彭男替女兒洗澡後，竟將她獨留裝水的澡盆，逕自到房間床上鋪毛巾，返回浴室驚見女兒已滑落澡盆內溺水，急忙抱起拍打背部，卻又讓女嬰頭部撞到洗手台。

女嬰隔天凌晨6點吐奶、發燒、抽蓄，地區醫院一度誤診是腸胃炎，同晚2度前往林口長庚醫院就醫，驚見女嬰硬腦膜下出血、抽蓄、瀰漫性雙側視網膜出血、新舊腦出血、腦梗塞、右大腦萎縮等，通報警方、社工介入，全案才曝光。

2人坦承照顧不周，平時抱起時也沒有托住女嬰的頸部、後腦，不諱言女嬰撞到頭時都發出劇烈聲響，但鄰居和房東都證稱夫妻倆平時看起來很疼愛女嬰，女嬰身上也沒其他外傷，更無聽到打罵聲和哭聲，歷次接種疫苗也無其他異狀，女嬰腦部核磁共振也發現小於3天、1至2周、2周至1個月的不同時期出血，和夫妻所述受傷的時間點相符。

檢方認為夫妻並未故意凌虐，但女童腦部受損，且有左側肢體無力等後遺症，偵結依家暴過失傷害罪嫌起訴。