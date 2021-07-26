東京奧運桌球混雙銅牌戰，我國好手林昀儒、鄭怡靜直落四擊敗法國隊，為我國再添一面銅牌，林昀儒在宜蘭的家人也同步觀看比賽，能獲得銅牌，林昀儒的母親陳貴玲說：「很興奮！」希望能就此持續開啟林昀儒的獎牌之路。

陳貴玲說，在奧運比賽前，她所關注的是林昀儒的生活狀況，不給比賽壓力，母子對談也不會觸及這話題。

林昀儒能在國際賽場上屢獲佳績，家人背後的支持是原因之一，陳貴玲是壯圍國中前校長，她選擇提早退休，也是期待趁自己還年輕、有點體力，能為林昀儒打點生活瑣事，以專注在賽場上。

陳貴玲表示，她曾陪林昀儒出國參加比賽，深感運動員出國比賽是很辛苦、枯燥，生活只有球場跟旅館，因此她陪林昀儒出國，就是希望她能更專心，運動員也都會盡全力參賽。

林昀儒的叔叔林大溢表示，林昀儒與前一天跟日本隊比賽時，今天「打得很開」，第一局贏了後，第二局就打得比較輕鬆；大陸與日本分別背負著國球與地主隊的壓力，不只情蒐做得好，還模擬林昀儒的球路，而法國隊對我們是比較生疏。

林大溢說，林昀儒做事情很專注、認真，個性也是客氣、話少，但在打球上卻變成優點，往往前一球打輸，下一球就忘了，不會因此而沮喪；我國從2000年在桌球上都沒得牌，林昀儒與鄭怡靜混雙奪銅，對林昀儒來說是第一次打奧運就拿牌，也是第一位桌球拿牌的宜蘭子弟。