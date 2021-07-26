代表台灣出戰東京奧運的中華隊，已奪下數面銀、銅牌，總統蔡英文也PO文祝賀，但資深媒體人趙少康卻發現一件怪事，即蔡英文臉書貼了多篇貼文，「但是沒有一篇提到中華隊三個字」，只有滿滿的台灣加油，背後意識形態的操弄不言可喻，因此，他請蔡英文大聲喊出「中華隊加油」。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

趙少康今(26日)在臉書PO文表示，到底是「台灣隊」還是「中華隊」？成為今年東京奧運的話題之一。他認為，能稱為「中華民國隊」或「台灣隊」當然最好，但如果不能，退而求其次，應該以能夠參加奧運、能得牌為優先，不要因小失大，才對得起日夜苦練的選手。

趙少康指出，排灣族勇士楊勇緯在東奧柔道項目奪得銀牌，寫下台灣柔道最高成績；羅嘉翎在跆拳道項目奪銅，全國興奮不已，但如果不能參加，就什麼牌都沒有了。對選手而言，苦練四年就為了這一刻的榮耀，甚至一輩子就這麼一次機會，怎麼忍心讓他們只因為隊名而錯過比賽。

趙少康也提到，2018年的「東奧正名」公投被否決，有5成5民眾不同意，體育界更是反對聲浪高漲，當時賴清德定調會以「中華台北」名義參加東京奧運，幸虧如此，今年國內的優秀選手才沒有錯失這個國際最大的舞台。

趙少康坦言，台灣國際處境的確困難，蔡政府卻還常常拘泥意識形態，自己把自己逼到連參加國際比賽或會議的機會都沒有。既然都派代表團出國了，「中華台北」又是我們的正式隊名，如果認為這個名稱被矮化，我們的國名是中華民國，稱自己是「中華隊」有什麼不對？我們是紮紮實實來自台灣的中華隊。

最後，趙少康強調，他要問問蔡英文，最近在臉書發了無數篇奧運文，又是祝賀、恭喜，「但是沒有一篇提到中華隊三個字」，只有滿滿的台灣加油，背後意識形態的操弄不言可喻。請蔡英文除了台灣加油，也能大聲喊出「中華隊加油」，凝聚全體國人共識，集氣為在前線作戰的中華隊打氣。