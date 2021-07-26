黃雨欣的老公劉聰達是羅嘉翎的教練。（黃雨欣提供）

黃雨欣與老公劉聰達都熱愛跆拳道，把選手們當成自己的小孩。（黃雨欣提供）

羅嘉翎幾年前就很會幫忙照顧教練劉聰達的女兒。（黃雨欣提供）

年僅19歲的跆拳道正妹羅嘉翎，25日晚間在東京奧運女子跆拳道57公斤級勇奪銅牌，她的教練劉聰達，也是知名本土劇女星、前跆拳道國手黃雨欣的老公，黃雨欣在羅嘉翎奪牌後便興奮在臉書寫下「麻煩大家尖叫聲～～～」，過去一年總被朋友形容「為國捐夫」的她直呼太值得，並開心表示：「師母為妳感到驕傲！」暱稱羅嘉翎「羅妹」的她26日受訪時笑說，之前身高183公分的羅妹成績還沒發揮出來時，自己曾半開玩笑說她以後不打跆拳可以去當模特兒，「我差點耽誤了一個奧運奪牌選手啊！」

黃雨欣表示，「羅妹」就是他們一家四口去年南下定居的原因，因老公去年2月南下高雄左營國家訓練中心報導開始陪羅妹受訓，她4個月後也決定帶著兩個女兒一起搬到人生地不熟的高雄，希望穩定老公的心、讓容易想家的他沒有後顧之憂，至今已滿1年，這一年多來她大多過著「1打2」的偽單親媽媽生活，幾個月前甚至與老公分開70多天，因他隨中華跆拳道代表隊出國比賽，先飛烏茲別克移地訓練，再飛約旦準備資格賽，最後到黎巴嫩參加亞錦賽，抵台後再隔離21天，因當時離出征奧運僅剩不到10天，為了保護所有奧運選手與教練，她和5歲、3歲兩個女兒得先快篩、檢測呈現陰性才能放行和劉聰達短暫見面，接著再度進入偽單親媽媽狀態，等待老公從東京奧運光榮返台後再隔離14天。

黃雨欣說，老公劉聰達與羅嘉翎的爸爸原本就是拜把兄弟，羅嘉翎從國中開始就陸續接受她老公的指導，兩家人非常熟，今年3、4月出國打亞洲資格賽之前，他們一家四口還跟羅妹及羅媽一起去小琉球度假兩天一夜。身高183公分的羅嘉翎是她兩個女兒口中的「高高姊姊」，5歲的長女從6個月大時就很愛讓高高姊姊抱抱。

她透露，羅妹功課很好，尤其英文不錯，還自己學韓文，別看她個頭高，私下就還是個稚嫩的小女生，跟媽媽在一起時，會撒嬌地把頭靠在媽媽肩膀，「她為了靠在媽媽肩膀上，整個腰都是折彎的，因為媽媽的肩膀只到她的髖骨！」

黃雨欣說，羅妹的跆拳道選手之路是自然養成法，雖然家裡是開道館，但父母只用鼓勵方式沒有強逼她練跆拳，相較於很多選手從國小成績就很好，羅妹到國中時成績也還不是那麼輝煌，「她去年剛到左營時，我老公還沒到，還像個小孩的她，三天兩頭都想耍賴、請假逃避，直到我老公到了左營陪她，才開始都是全勤」。

也曾是跆拳道國手的黃雨欣說，羅妹在資格賽前一天還因為壓力太大而大哭，但取得資格後成長非常多，前一段時間教練團還一度擔心她狀況有點太好、衝太好，怕奧運時反而掉下來，所以幫她好好調整，「其實選手都有一把鑰匙，當開了後，就是開了！」這次奧運初登場，她發現羅妹場上的堅定眼神已跟平常小女生、跟媽媽撒嬌時完全不一樣，「那是相信自己、相信一切、信念很清楚的狀態」。她也認為，羅妹第一次進入奧運殿堂就表現這麼好，她的成長巔峰應該會在下一屆奧運，也因此她已有心理準備，一家人可能必須在高雄繼續住到下屆奧運了。

她也透露，因為奧運教練名額限制，劉聰達只拿到P卡，原本能進場觀賽，後來才發現因疫情關係，拿P卡不能進場觀賽，但教練不能在場邊指導對跆拳道選手來說影響很大，幸好在體育署及中華奧會的奔走幫忙下，老公最後換了卡才順利進到場內觀眾席，「結果老公在場邊吶喊的聲音，比他平常在教練席上喊得還大聲，而且他一開始還緊張到把口罩拿下來、就怕羅妹聽不到他的聲音，我還趕緊越洋傳訊息提醒他，你這樣不違規嗎」。