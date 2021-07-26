桌球好手鄭怡靜、林昀儒爭奪奧運混雙銅牌戰，家人、鄉親及台南市長黃偉哲均聚齊歸仁仁壽宮觀看大螢幕，隔海替他們加油、打氣。（洪榮志攝）

桌球好手鄭怡靜的爸爸鄭博文及阿嬤在台南歸仁仁壽宮觀看轉播加油、打氣。（洪榮志攝）

身繫奧運桌球奪牌希望的鄭怡靜、林昀儒，26日晚間在混雙銅牌戰中，對戰法國的黎貝森（Emmanuel Lebesson）與袁嘉楠。鄭怡靜的家人及百餘名台南歸仁鄉親，也齊聚歸仁仁壽宮觀看大螢幕替2人加油，市長黃偉哲更在第3局抵達現場打氣。在鄉親們隔海奧援下，最後2人輕鬆地以直落4的佳績，替台灣贏得睽違21年的奧運桌球銅牌。

比賽結束後，鄭怡靜的爸爸鄭博文一掃25日晚間4強賽失利的陰霾開心地說，「女兒！妳今天的表現，爸爸都在電視牆上看到了，妳真的是火力全開！」不過，鄭博文也流露出慈父的神情說，最擔心女兒的身體狀況了，因為接下來還有女單、女團的比賽要打。

黃偉哲也對鄭怡靜勇奪銅牌表達祝賀之意，並認為，等鄭怡靜回台灣之後，應該可以栽培更多更多優秀的台灣選手。黃偉哲還說，台南子弟過去有很多傑出的桌球選手，相信這些選手的辛苦不會白費，接下來要把這個種子、火種傳下去；謝謝鄭爸爸、阿嬤及家人辛苦栽培怡靜，畢竟這是台灣的第一面桌球混雙銅牌，這點在歷史上會留下一個紀錄。

鄭怡靜家人及歸仁鄉親晚間的情緒，隨著比賽的節奏高低起伏；當鄭怡靜、林昀儒得分時，鄉親們用力鼓掌，大聲叫好；2人偶有失誤時，眾人則一片靜默，似乎停止呼吸。每當一局結束時，更有人在現場帶領大家高喊「加油！」展現鄉親的熱情。

開球後，鄭怡靜、林昀儒的狀況相當不錯，打得十分順手，頻頻出現好球，第1局即一路領先。隨後3局儘管偶遇亂流，卻都能調整節奏急起直追。每當2人逆轉戰局時，現場更是歡聲雷動，情緒HIGH到最高點。

桌球混雙世界排名第一的鄭怡靜、林昀儒，24日上午先以直落4輕取印度的阿詹塔（Kamal ACHANTA）、芭特拉（Manika BATRA）後，當天晚上8強賽迎戰韓國的李尚洙、田志希時，又4比2獲勝闖進4強賽。遺憾的是，25日晚間2人第4度對上宿敵日本的水谷隼、伊藤美誠，仍突破不了對方設下的防線，以1比4敗陣，無緣晉級決賽，只能與法國法國的黎貝森與袁嘉楠爭奪銅牌。