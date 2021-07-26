身繫奧運桌球奪牌希望的鄭怡靜、林昀儒，26日晚間在混雙銅牌戰中，對戰法國的黎貝森（Emmanuel Lebesson）與袁嘉楠。鄭怡靜的家人及百餘名台南歸仁鄉親，也齊聚歸仁仁壽宮觀看大螢幕替2人加油，市長黃偉哲更在第3局抵達現場打氣。在鄉親們隔海奧援下，最後2人輕鬆地以直落4的佳績，替台灣贏得睽違21年的奧運桌球銅牌。
比賽結束後，鄭怡靜的爸爸鄭博文一掃25日晚間4強賽失利的陰霾開心地說，「女兒！妳今天的表現，爸爸都在電視牆上看到了，妳真的是火力全開！」不過，鄭博文也流露出慈父的神情說，最擔心女兒的身體狀況了，因為接下來還有女單、女團的比賽要打。
黃偉哲也對鄭怡靜勇奪銅牌表達祝賀之意，並認為，等鄭怡靜回台灣之後，應該可以栽培更多更多優秀的台灣選手。黃偉哲還說，台南子弟過去有很多傑出的桌球選手，相信這些選手的辛苦不會白費，接下來要把這個種子、火種傳下去；謝謝鄭爸爸、阿嬤及家人辛苦栽培怡靜，畢竟這是台灣的第一面桌球混雙銅牌，這點在歷史上會留下一個紀錄。
鄭怡靜家人及歸仁鄉親晚間的情緒，隨著比賽的節奏高低起伏；當鄭怡靜、林昀儒得分時，鄉親們用力鼓掌，大聲叫好；2人偶有失誤時，眾人則一片靜默，似乎停止呼吸。每當一局結束時，更有人在現場帶領大家高喊「加油！」展現鄉親的熱情。
開球後，鄭怡靜、林昀儒的狀況相當不錯，打得十分順手，頻頻出現好球，第1局即一路領先。隨後3局儘管偶遇亂流，卻都能調整節奏急起直追。每當2人逆轉戰局時，現場更是歡聲雷動，情緒HIGH到最高點。
桌球混雙世界排名第一的鄭怡靜、林昀儒，24日上午先以直落4輕取印度的阿詹塔（Kamal ACHANTA）、芭特拉（Manika BATRA）後，當天晚上8強賽迎戰韓國的李尚洙、田志希時，又4比2獲勝闖進4強賽。遺憾的是，25日晚間2人第4度對上宿敵日本的水谷隼、伊藤美誠，仍突破不了對方設下的防線，以1比4敗陣，無緣晉級決賽，只能與法國法國的黎貝森與袁嘉楠爭奪銅牌。
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