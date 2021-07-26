我國射箭男團魏均珩、鄧宇成、湯智鈞奪下奧運銀牌，其中年僅20歲的湯智鈞表現不俗，屢屢奪得關鍵分數。爸爸湯志昌透露，湯智鈞國二時因成績遲未有起色，曾有一段低潮期，但教練劉展明一席話，卻讓他重新振作，朝奧運邁進。

湯志昌說，湯智鈞小時候非常好動，國小看到學長射箭表現帥氣，便決心投入射箭運動，但國二低潮期曾讓他相當受挫，當時的教練劉展明曾對他說「不練習就退隊去唸書，要以奧運為目標」，這句話提起湯智鈞精神，重新振作，之後成績突飛猛進，奪下亞運男團金牌、世大運銀牌等獎項。

湯智鈞的認真看在爸媽眼裡既驕傲又心疼，湯志昌表示，智鈞除了假日練習外，連過年都跑到學校練習，從早練到晚從不喊累，就連國高中畢業典禮都沒參加，但看他這麼努力，做爸媽的只能加油打氣。

「當初放話進奧運，沒想到一語成真！」湯志昌說，湯智鈞一路走來遇到非常多貴人，要感謝明德高中、聯新醫院、運促會等團體的幫助，雖然這次團體賽沒有奪金，但成績並不是重點，有沒有盡力才是重點，大家都有看到智鈞的努力，也希望明日的個人賽，他能實現奪金的目標。