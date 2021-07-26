中央銀行最新公布的6月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額統計，房貸達8.407兆元，土建融為2.621兆元，續雙創歷史新高，其中房貸餘額年增率衝破二位數10.42％、創近15年新高。

央行統計顯示，6月房貸餘額已連續52個月創歷史新高，餘額月增823.4億元，高於5月的月增772.62億元，且是今年單月最大增量。土建融餘額與房貸同步衝高，累計連續28個月創歷史新高，但6月年增率再降至16.68％，為八個月來新低，餘額月增389億元，也高於5月的228.59億元，但低於3月的246.09億元。

央行官員表示，6月因部份地區新完工交屋潮，整批轉為分戶房貸增加，尤其房地合一課稅2.0於7月上路，趕在新制前加速換手，激勵房貸增加。還有部份來自5月的遞延交易，使得房貸餘額續為大幅增。

供給側的土建融，餘額年增率連續五個月下滑，從1月時的高峰18.7％降至16.68％。銀行主管分析，建商對房市敏感度一向領先購屋人，考量7月房地合一稅2.0實施，農曆年後即轉偏保守，加上5月又爆本土疫情，二大利空來襲，推案紛紛延後，土建融需求也縮減。