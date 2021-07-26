《黃金歲月》中富貴飯店成員張哲豪（左起）、陳妍安、黃建群、岳虹、王燦。（民視提供）

《黃金歲月》中富貴飯店成員張哲豪（左起）、陳妍安、黃建群、岳虹、王燦。（民視提供）

岳虹美夢成真跟陳美鳳合作拍戲。（民視提供）

暌違民視八點檔超過10年的黃建群、岳虹，日前回娘家拍《黃金歲月》，飾演富貴集團總裁及夫人。58歲的黃建群與小他13歲的圈外人老婆Mika婚後育有2女，1年多前曾傳出女方向法院訴請離婚，他26日表示，目前夫妻倆仍分居中，但他為了5歲、4歲的女兒，還是希望能回歸正常家庭。

黃建群2015年與交往14年的Mika結婚，但夫妻已分居兩年，他今受訪時說，平常老婆忙上班，他會去把女兒接過來照顧，居家防疫期間，全天候的相處，跟她們感情變得更好，傾向不要離婚的他表示，「還是希望能有個好的結果，盡量不要影響小孩，畢竟她們還這麼小，現在這樣的狀況有點殘忍，相信上天自有安排」。

黃建群11年前拍完《父與子》就去大陸拍戲，這次因製作人黃錦鳳是他經紀公司老闆，二話不說「回娘家」參與演出。他說，前陣子沒拍戲，一直在桃園蘆竹慈母宮擔任主委，協助廟方募款、辦活動。

他說年紀大了，除了工作之外，很希望取之於社會，明年廟方主委任期屆滿，他想進一步幫助偏鄉原住民小孩，「因為小時候有個年紀跟我差不多的原住民小朋友，住在我家當幫傭，那幾年裡，因為自己年幼不懂事，偶爾欺負他，一直覺得很愧疚，長大後又找不到對方，所以很希望為原住民多做些事，當作補償」。

黃建群這次在劇中演出嚴肅總裁「高萬里」，他表示這角色非常剛正不阿，對待自己三個小孩都非常嚴厲，從小就是打罵教育，所以拍戲上遇到的難處是明明在休息室大家相處都很融洽，卻要一秒板起臉孔，還常常要揮手打小孩，讓他心裡相當過意不去，不過能理解角色為什麼會是這樣，他有收到封口令，觀眾看下去就知道原因了。

岳虹26日生日，正巧這天在《黃金歲月》登場，她感動也謝謝老天爺送給她很棒的生日禮物，而且她出道以來一直想要跟心中女神陳美鳳合作，這次終於如願，讓她直呼美夢成真。好人緣的她，生日當天收到許多宅配蛋糕，開心許願希望疫情趕快消除，大家回歸正常生活。