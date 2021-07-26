東京奧運傳捷報，選手林昀儒、鄭怡靜拿下桌球混雙銅牌。行政院長蘇貞昌今日於臉書發文恭喜兩位選手。

蘇貞昌說，鄭怡靜是台南的驕傲，和宜蘭長大的同學林昀儒，一起成功奪下桌球混雙銅牌。

蘇貞昌指出，兩位年輕的好手並沒有因為昨天的受挫而氣餒，今天拿出最好的狀態迎戰，相信國人都有看到，也都同感驕傲，感謝兩位選手，教練與全體隊職員的辛勞。