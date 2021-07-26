林昀儒、鄭怡靜桌球混雙奪銅 蘇貞昌發文祝賀 20:302021/07/26 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運傳捷報，選手林昀儒、鄭怡靜拿下桌球混雙銅牌。行政院長蘇貞昌今日於臉書發文恭喜兩位選手。 蘇貞昌說，鄭怡靜是台南的驕傲，和宜蘭長大的同學林昀儒，一起成功奪下桌球混雙銅牌。 蘇貞昌指出，兩位年輕的好手並沒有因為昨天的受挫而氣餒，今天拿出最好的狀態迎戰，相信國人都有看到，也都同感驕傲，感謝兩位選手，教練與全體隊職員的辛勞。 男子團體射箭奪銀 蘇貞昌臉書發文恭賀 新聞透視》蘇內閣要印振興券！別再拿人民救命錢搞大內宣 #桌球混雙 #蘇貞昌 #林昀儒 #鄭怡靜 #銅牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫艱辛 鄭文燦：奧運佳績讓國人雀躍 10:472021/07/26 生活 衛福部開放混打疫苗忘記先通知側翼？陳思宇譏：林靜儀被陳時中打臉 14:222021/07/26 政治 東奧》射箭、柔道、跆拳出擊 中華隊7／26賽程一覽 04:102021/07/26 運動天地 東奧》桌球混雙銅牌戰 林昀儒、鄭怡靜直落四勝出 19:292021/07/26 體育 羅嘉翎才19歲就奪奧運銅牌 他抓出兩亮點激喊：新國民女友 10:132021/07/26 體育 政院明審中央政府總預算 明年歲入重返正成長 04:102021/07/26 財經要聞 福原愛離婚後首露面變這樣 擔任球評遭日網酸爆 14:122021/07/26 體育 慈濟買到疫苗後 蘇貞昌不滿意度 創就任後新高 13:202021/07/26 政治 避免群聚風險 馬辦籲紓困現金直接入帳 17:092021/07/26 政治 東奧》中華射日不成 桌球混雙搭檔今爭銅 04:102021/07/26 運動天地 東奧桌球混雙輸「沒很強的日本」 愛國男砸爆10年電視女兒嚇瘋 11:392021/07/26 社會 政治熱門新聞 年輕人超挺蔡英文？ 郭正亮看完民調嘆：難以理解 - 政治 看到第2類接種名單人數爆增 施正鋒曝一問題狠嗆民進黨 - 政治 侯友宜最新民調出爐 網驚：綠營這大咖洗洗睡了 - 政治 2024大選 吳子嘉：這大咖若當總統一定辦得了民進黨 - 政治 2022藍營這大咖選桃園必勝？ 吳子嘉爆綠營的他會暗中助攻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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