桃園市創全台之先，針對摩鐵群聚祭出「吹哨獎金」，最高可領2萬2500元，但議員段樹文直言，拿2萬可能被斷手腳，誰敢真的吹哨，要求強力執法，抓3次就斷水電，才能讓地方早日清零。觀旅局指出，中央已公布情節重大者可停業甚至廢照，將會同警察局強力執法。

市長鄭文燦說，桃園日前率先針對汽車旅館及旅宿業執行稽查專案，擴大臨檢稽查，中央流行疫情指揮中心也已明訂，要求汽車旅館及旅宿業者應通報違法群聚事件，市府觀旅局也規劃採購3500劑快篩試劑，提供全市200餘家旅宿業員工使用，協助業者做好從業人員的健康管理，也保障消費者的健康安全。

桃園市為截斷特殊交友圈的病毒傳播鏈、避免摩鐵成防疫破口，警察局啟動「加強臨檢、查緝住宿場所毒品犯罪」專案，遏止旅宿業場所的不法行為，觀旅局也祭出檢舉獎金，民眾檢舉旅宿業場所內違規群聚，可獲得罰金15％的檢舉獎金2萬2500元。

無黨籍議員段樹文說，疫情爆發之初就曾提醒市府，八大行業停業禁令一出，所有活動將化明為暗轉移到汽車旅館，像是近期雙北和台中摩鐵足跡增加可見一斑，桃園雖然祭出吹哨條款，舉報可領檢舉獎金，但他不客氣指出：「分2萬可能被抓去山裡面斷手斷腳，誰敢真的去吹哨？」

段樹文說，唯有要求防疫期間被抓3次就斷水斷電才能徹底根絕，畢竟業者花好幾千萬開一間店，不可能為了多賺2、3萬冒險，呼籲警方加強取締，讓地方早日清零。議員黃敬平則說，市府只會怪特殊交友傳播圈，市府應該嚴格查緝重罰，質疑難道拆影視設備就是防疫績效？諷刺：「大家是鬆一下，你們是鬆太久！」更揶揄桃園防疫要靠「中央王必勝」和「議會不必問」。

警察局長陳國進說，桃園率全國之先對摩鐵加強宣導和緝毒，力道會再加強。觀旅局則指出，依中央流行疫情指揮中心24日的指引，若在汽車旅館及旅宿群聚開趴或歡唱，提高疫情傳染風險，可視為違反國家利益妨害善良風俗，依發展觀光條例53條處3萬至15萬元罰鍰，情節重大者甚至可勒令停業或廢止營業執照或登記證，坦言目前尚未有汽車旅館因此被開罰，強調會保護吹哨者個資，持續宣傳和稽查雙軌並行。