中天資深主播林嘉源主持YouTube節目《全球大視野》以報導國際新聞事件為主，包羅新聞報導、專題剖析到名家對談，至今頻道訂閱數已達74萬。近期探討了「英國無視疫情升溫解封」、「鄭州致災暴雨工廠爆炸，路上車泡水漂地鐵淹慘」、「上任半年股市突暴跌」等議題，以華人的視角切入，林嘉源提到「題目都是我覺得華人會關心的，尤其我們長期看西方媒體的報導，常常對於華人的新聞，帶有偏見，所以同一件事，我會看各種報導再做公正整理。」

林嘉源有著政治線記者、政治中心主任及政論主持人等背景，現在主持國際新聞節目，他仍覺得極具挑戰性，「國際新聞也有淡季，但越是這樣就越能突顯出平常有沒有用心，如何在逆風中找尋新聞的有趣點，這其實很重要」，言談中也展現他對新聞工作的熱忱與熱愛。談到現階段的目標，他說「我想要塑造的是，我就是《全球大視野》的主持人，扮演好稱職的主持，受全球華人敬重的主持人。」更期許疫情結束後，能夠到世界各地，透過不同國界觀眾給予的反饋，讓節目能有更多不同層面的內容。

螢光幕前林嘉源有著專業且帥氣的形象魅力，私底下他也有可愛的另一面，更對於盒玩公仔毫無抵抗力，是他排解壓力、療癒心靈的興趣，就連分享時語氣都滿是興奮：「我第一次抽盒玩就抽到自己喜歡的公仔，而且是異色款，超幸運的！」不自覺露出孩子氣的模樣，很怕抽到不喜歡或是重複的公仔，所以通常都會直接購買一組，林嘉源還會把這當成激勵自己的方式：「我會限制自己最多一個月買一盒，或者是有達到我的目標才能買！」不僅帶給自己進步的動力，更可以有目標性的去達成。

中天新聞轉型新媒體後，YouTube數位平台無國界特性，不只台灣觀眾，觸角也快速到達海外，更有美國、加拿大、新加坡、香港等地都能收看，海外觀眾佔2成，逐步穩固全球華人媒體的地位。而《全球大視野》每週一至五晚上11點在中天全球大視野YouTube頻道播出。