東京奧運會跳水項目今（26日）進入到第二個比賽日，男子雙人10公尺跳台決賽，大陸選手曹緣、陳艾森在207B動作出現失誤，最終拿到總分470.58分，以1.23分之差遺憾獲得亞軍，而英國組合戴利（Tom Daley）、李爾（Matty Lee）則以471.81分奪得冠軍，這是戴利生涯首枚奧運金牌。曹緣賽後接受採訪時，向陳艾森說：「對不起森哥，我的失誤太大了。」，陳艾森連忙安慰：「沒有什麼對不起」。

男子雙人10公尺跳台從2000年開始成為奧運會正式項目，首屆比賽，大陸隊僅獲得銀牌，冠軍被俄羅斯奪走。而在2004年雅典奧運會，獲得冠軍後，緊接著在2008年、2012年、2016年奧運大陸隊皆抱回冠軍寶座。

然而在今天的男子雙人10公尺跳台決賽中，大陸組合曹緣、陳艾森卻因為失誤，大陸隊錯失該項目五連冠，這是自2000年雪梨奧運會後，大陸隊再次無緣該項目金牌，曹緣和陳艾森也都錯失了個人第三金。

曹緣賽後接受採訪時，向陳艾森說：「對不起森哥，我的失誤太大了。起來之後分數都把森哥嚇到了，第四跳可能是有點太自信了吧，就覺得只要把起跳、打開、入水這些東西做好就行，欠缺了一些謹慎。」

對於陳艾森來說，比完雙人十公尺台，就意味著自己的本屆奧運會之旅已經結束，雖然沒能拿到金牌有些遺憾，但他還是給對手送上了祝賀：「和戴利一起比賽很多年了，他出道其實比我早很多，是一個很強的對手。」

陳艾森賽後說，非常感謝對手帶給大家一場這麼激烈的比賽，也刺激他們保持高水平，這也是好事，只有激烈的競爭，才能促進跳水事業的發展。