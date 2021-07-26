美國總統拜登就任已滿6個月，當初他上任時承諾解決新冠疫情、提振經濟成長與讓數兆美元支出案在國會過關等三大目標，迄今都面臨考驗。

在疫情方面，受到delta變種病毒快速入侵，加上全美仍有部分人口抗拒施打疫苗，導致近來確診與住院人數再度攀升。

然而憂心疫情捲土重來，不僅使得金融市場震盪再起，加上消費物價迅速攀高，引發部分經濟學家已對長期通膨提出警告。

此外跨黨派所提的基礎建設協議與民主黨提出的更大規模的支出方案，迄今仍卡在國會持續協商，意味這些方案想要交由拜登簽署成法，還有一段長路要走。

拜登在上周內閣會議上，坦承目前在執政上正面臨部分壓力點。當他談及對抗疫情進展處於停滯不前時，形容「這就像是持續向上爬坡....我們雖然有所進展，但要到山頂仍有一段路途。」

自從拜登上任以來，全美累計已增加逾3百萬個工作機會，此外有近6成美國成人已完全接種。當民主黨在6月與共和黨就1兆美元基建案框架達成協議時，拜登向外表示跨黨派合作是有可能成功。

儘管如此，拜登執政蜜月期顯然已經結束。據蓋洛普日前發布調查指出，拜登執政滿意度下滑到50％，創下上任來最低紀錄。來自美國廣播公司新聞網/易普索的另一項調查則發現，只有45％美國民眾對於國家未來方向感到樂觀，遠低於春季調查的64％。