第78屆威尼斯影展台灣時間26日公布入圍名單，國片也傳出令人振奮好消息，金馬導演鍾孟宏執導、金鐘視后賈靜雯和北影影后王淨主演的電影《瀑布》入圍地平線單元（Orizzonti）競賽片，對此，鍾孟宏開心說：「謝謝大家，期待台灣觀眾會喜歡這部電影！」而賈靜雯及王淨都感到非常開心與榮耀。

鍾孟宏首部執導女性電影《瀑布》集合兩大演技派女神賈靜雯和王淨共同演出，他首次以女性主角的視野來觀察社會，拍出一部有愛且動人的作品，對於入圍，賈靜雯及王淨都感到非常開心與榮耀，賈靜雯說：「透過《瀑布》，希望大家看見許許多多心靈上缺少的人，需要被關愛與呵護，那個傷很深，唯有愛能修復那過往的傷。」

賈靜雯、王淨主演的《瀑布》入選威尼斯影展地平線單元。（本地風光提供）

王淨則謝謝導演鍾孟宏、戲組夥伴及在表演上給予她很多幫助的賈靜雯，她說：「恭喜大家，希望觀眾在《瀑布》不僅只有看到劇情的巨大衝擊，同時也能看到生活裡我們不常發現的角落裡，其實也有滿滿的愛。」賈靜雯期待這部作品可以被全世界的觀眾看見，王淨也期許疫情穩定之後，「大家都能進戲院一起支持《瀑布》，能夠有很多的觀眾和我們一起經歷這最動人的生活詩。」因疫情關係，主創將不會前往威尼斯影展，《瀑布》將視疫情狀況，期待能在今年底上映。

《瀑布》由本地風光、氧氣電影、鏡文學、三皇生技、百聿數碼、華映娛樂聯合出品，導演瞿友寧為電影監製，鍾孟宏與張耀升繼《陽光普照》之後再次合作編劇。官方臉書帳號一開，就引發許多「大驚奇」，除了金鐘獎最佳女主角賈靜雯與台北電影節影后王淨合作主演之外，卡司還有金曲歌后魏如萱，更有李李仁、陳以文、劉冠廷等實力派演員共同演出。

王淨謝謝導演鍾孟宏在表演上給予她幫助。（本地風光提供）

而《瀑布》官方臉書日前公佈竟然不是由合作極有默契的「中島長雄」擔任攝影師，甚至宣告「以後的作品都不再有中島長雄」，引發影迷熱議，鍾孟宏也表示《瀑布》和以前的作品很不一樣，他說：「我改變了。」

鍾孟宏歷來的作品都廣獲國際重視與好評，首部長片《停車》便入圍坎城影展一種注目單元，上一部電影《陽光普照》榮獲休士頓影評人協會最佳影片及入選第93屆奧斯卡最佳國際影⽚短名單。今年的最新作品《瀑布》也獲得威尼斯國際影展地平線單元入圍肯定，是繼2012年蔡明亮的短片《金剛經》獲選威尼斯影展「地平線單元」閉幕片之後，台灣電影再次獲得此單元的入選肯定。「地平線單元」向來以鼓勵創新、具實驗精神的影片，是次於正式競賽的官方平行單元，獲得入圍便是對電影成績的高度肯定。