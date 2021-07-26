東京奧運桌球混雙銅牌戰26日晚間登場，台灣桌球好手鄭怡靜／林昀儒組成的「黃金混雙」組合，以11比8、11比7、11比8、11比5直落四拍下法國組合，替我國再下1面奧運銅牌；奪銅後鄭怡靜也難忍激動情緒，留下開心的眼淚。

林昀儒（左）、鄭怡靜（右）贏得東京奧運桌球混雙銅牌。（季志翔攝）

台灣桌球好手鄭怡靜、林昀儒奪下東京奧運混雙銅牌。（季志翔攝）

鄭怡靜賽後激動落淚，直呼夢想成真。（季志翔攝）

鄭怡靜（右）在銅牌戰展現殺氣。（美聯社）