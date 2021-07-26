東奧》鄭怡靜、林昀儒桌球混雙摘銅精彩圖輯 20:402021/07/26 中時 毛琬婷 、 季志翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣桌球好手鄭怡靜、林昀儒奪下東京奧運混雙銅牌。（季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運桌球混雙銅牌戰26日晚間登場，台灣桌球好手鄭怡靜／林昀儒組成的「黃金混雙」組合，以11比8、11比7、11比8、11比5直落四拍下法國組合，替我國再下1面奧運銅牌；奪銅後鄭怡靜也難忍激動情緒，留下開心的眼淚。 林昀儒（左）、鄭怡靜（右）贏得東京奧運桌球混雙銅牌。（季志翔攝） 台灣桌球好手鄭怡靜、林昀儒奪下東京奧運混雙銅牌。（季志翔攝） 鄭怡靜賽後激動落淚，直呼夢想成真。（季志翔攝） 鄭怡靜（右）在銅牌戰展現殺氣。（美聯社） 林昀儒（右）、鄭怡靜（左）摘銅後向場邊揮手致意。（美聯社） 東奧》柔道連珍羚因3次犯規敗淚灑武道館精彩圖輯 東奧》羅嘉翎逆轉摘銅 嗨翻三芝鄉親 #東奧 #即時報導 #中華點將錄 #桌球 #鄭怡靜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》首闖奧運就摘銅 省話一哥林昀儒靠「輸球秒忘」致勝 20:012021/07/26 體育 東奧》中華射日不成 桌球混雙搭檔今爭銅 04:102021/07/26 運動天地 東奧》鄭文燦為桃園射箭好手魏均珩可惜 奪銀至少發21萬 16:472021/07/26 生活 東奧》五朝元老不服老 莊智淵挺進桌球男單16強 15:122021/07/26 體育 東奧》桌球混雙銅牌戰 林昀儒、鄭怡靜直落四勝出 19:292021/07/26 體育 東奧》羅嘉翎女子跆拳道摘銅 19歲奧運初體驗就奪牌 04:102021/07/26 焦點要聞 東奧》不敵菲國世錦賽金牌 台灣拳擊女將林郁婷爆冷止步16強 13:022021/07/26 體育 東奧》桌球21年來首面獎牌 鄭怡靜喜極而泣：夢想成真 21:122021/07/26 體育 東奧》射箭、柔道、跆拳出擊 中華隊7／26賽程一覽 04:102021/07/26 運動天地 東奧》 「麟洋」輸球當晚睡不好 擺正心態再出發 12:002021/07/26 體育 東奧》加射1分險勝 中華射箭男團晉級8強 10:092021/07/26 體育 體育熱門新聞 東奧》楊勇緯認證「最美女隊醫」私訊爆炸 親曝兩人真實關係 - 體育 東奧》桌球首面純本土獎牌 鄭怡靜喜極而泣：夢想成真 - 體育 東奧》首闖奧運就摘銅 省話一哥林昀儒靠「輸球秒忘」致勝 - 體育 東奧》輸給中華隊！美國49年來首度第一天全軍覆沒 - 體育 東奧》射箭男團暌違17年奪銀 兩活寶搭淡定哥成最佳拍檔 - 體育 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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