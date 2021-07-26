行腳節目《請問 今晚住誰家》再度邀請外景菜鳥來打工，形象陽光健康的鍾承翰，除了是首次參加外景節目，跟主持人王傳一、肯納更是第一次見面，在早餐福利挑戰時，2人輪流作畫猜成語，立馬展現絕佳默契挑戰成功，但也意外揭露鍾承翰的畫畫功力「超驚人」，竟把馬畫成穿山甲，讓王傳一忍不住吐槽：「你真的沒有什麼繪畫天分。」全場笑翻，看來鍾承翰得和他3歲的兒子翰寶一起從頭學畫畫。

型男打工團吃飽喝足後，一行人往山區茶園前進。從沒接觸過製茶文化的鍾承翰，相當好奇過程，肯納秒回：「蠻硬的！」因節目過去有多次的採茶行程，他馬上當起小老師為鍾承翰解釋每道程序，回想當初在山上的辛苦過程，彷彿還歷歷在目。這個有151年歷史的茶園，沒有眾人印象中整齊劃一的茶樹，而是一顆顆沿著山坡隨意生長的茶樹。錄影當天下著小雨，3人冒著小雨、跟著茶農們一起在雨中採茶，天氣不佳的關係，加上一心二葉的茶株太難找，採茶量卻不如預期，讓鍾承翰直呼：「我一直以來都很認真啊！」被肯納嘲笑：「那你怎麼還10株不到。」紛紛開玩笑說：「採茶採到眼花需要吃葉黃素。」

為了喝到百年好茶，型男們手托著竹篩開始體驗搖菁，目的是為了讓茶葉能夠順利炒菁，手法看似簡單但其實很需要手的巧勁，3人就算目不轉睛的學，也還是頻頻失手讓茶葉掉滿地，就連製茶經驗豐富的肯納都沒能成功展技，甚至不斷失敗、哭喊：「我手要抽筋了！」，最後只練幾次鍾承翰還晉升為指導王傳一和肯納的小老師，反客為主的場面超級逗趣。節目每週一至週四晚間10點在東森超視33頻道播出。