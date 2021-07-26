名模林可彤擁有174公分的高挑身材，2017年林可彤與外商副總裁Tom結婚，婚後兩人育有2子相當幸福，會和大家分享家庭生活。最近林可彤在社群分享，她20歲剛出道的照片，青澀的模樣曝光，引起許多網友們的關注。

林可彤日前（24日）在臉書上分享，20年前剛入行拍攝模特兒的照片，穿著復古的服裝造型，讓她慢慢地回想起剛出道的回憶：「每次梳化後在鏡頭前，都在尋找拍照的味道，當年老師已是一位知名化妝師，總是溫柔、幽默地引導，讓剛入行的我，很放心。」剛出道的模樣，她覺得很稚嫩、沒自信，非常感謝化妝師當年的照顧。

最近林可彤與化妝師合影，她表示：「歲月在我們的臉上只留下美麗呀！這些早期剛出道的照片，都是和老師十多年前，一起合作的作品。」照片中，化妝師輕輕地將手，放在林可彤的肩膀上，兩人的交情看起來，相當不錯！現在回顧這段青春，都是一段相當寶貴的回憶。

許多網友回應：「有一天翻著舊雜誌，不知女主角是不是妳呢？」、「可彤！永遠美麗」、「記得早期，我是從戲劇上認識看到你的」、「妳現在變得好美喔！」、「感覺都沒怎麼變！」