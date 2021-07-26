巴基斯坦軍隊週一表示，在塔利班叛亂分子的進攻下，阿富汗正規軍節節敗退，有46名阿富汗士兵在丟失自己的軍事陣地後，逃來巴基斯坦尋求庇護。

路透社報導，最近幾星期，塔利班已佔領超過50%的阿富汗領土，在邊境地區的敗軍和文職官員逃往鄰國，包括塔吉克、伊朗和巴基斯坦。

巴基斯坦邊境軍發布的聲明說，北部契特拉(Chitrāl)有發生阿富汗軍隊指揮官向巴國邊境軍要求避難，之後在獲得阿富汗當局的許可後，這些士兵於星期日晚間獲准安全進入巴基斯坦。

聲明補充：「巴基斯坦按照軍事規範，提供這些阿富汗士兵食物、住所和必要的醫療服務。」

本月早些時，阿富汗大使的女兒在伊斯蘭馬巴達遭到短暫綁架，造成阿富汗與巴基斯坦關係緊張，甚至阿富汗召回外交官。因此，巴基斯坦發布這項消息，有意緩和雙方關係，表示對阿富汗仍是有恩情的。

阿富汗官員沒有對此事發表評論。

美國撤出阿富汗已成定局，並表示阿富汗能夠自己保護自己，然而塔利班在美軍離開之際，發動全面攻勢。

華盛頓表示，將會以協助者的身分，繼續對不正當的攻擊活動進行空襲，以支持阿富汗軍隊對抗叛軍。

由於外圍據點損失慘重，阿富汗政府只能全面調整戰略，將主力部隊集中在喀布爾和其他重點城市、交通據點和重要基礎設施，希望穩住現有的防線。

巴基斯坦表示，這些敗兵將在經過正當程序後返回阿富汗，這也不是首例， 7 月初就曾經把 35 名士兵送回阿富汗。