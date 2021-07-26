東奧》中華射箭男團奪銀精彩圖輯 20:542021/07/26 中時 毛琬婷 、 季志翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華男子射箭隊鄧宇成（左起）、湯智鈞、魏均珩在東京奧運射下男團銀牌。（季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由魏均珩、湯智鈞、鄧宇成所組成的中華男子射箭隊，26日在東京奧運射箭男子團體金牌戰雖以0比6不敵強敵韓國隊，仍為我國射下1面銀牌，一掃前幾日混雙、女子團體都在首輪中箭落馬的陰霾。 魏均珩。（季志翔攝） 中華男子射箭隊魏均珩、鄧宇成、湯智鈞奪下東京奧運男團銀牌。（季志翔攝） 中華男子射箭隊魏均珩、鄧宇成、湯智鈞奪下東京奧運男團銀牌。（季志翔攝） 中華男子射箭隊魏均珩、鄧宇成、湯智鈞奪下東京奧運男團銀牌。（季志翔攝） 東奧》鄭怡靜、林昀儒桌球混雙摘銅精彩圖輯 東奧》柔道連珍羚因3次犯規敗淚灑武道館精彩圖輯 #東奧 #即時報導 #射箭 #魏均珩 #鄧宇成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》中華射日不成 桌球混雙搭檔今爭銅 04:102021/07/26 運動天地 東奧》好想贏韓國 中華射箭男團飲恨敗北仍摘銀牌 16:012021/07/26 體育 東奧》羅嘉翎女子跆拳道摘銅 19歲奧運初體驗就奪牌 04:102021/07/26 焦點要聞 東奧》加射1分險勝 中華射箭男團晉級8強 10:092021/07/26 體育 東奧》湯智鈞射箭男團奪銀 母校老師：國中發豪語進軍奧運 17:382021/07/26 體育 東奧》男子射箭團體賽奪銀牌 昔日教練為子弟兵感到驕傲 16:132021/07/26 體育 東奧》湯智鈞一箭定中原 男子射箭8強戰大陸 10:422021/07/26 體育 東奧》中華男團射落荷蘭 決賽戰韓力拚我國奧運射箭首金 14:562021/07/26 體育 東奧》鄭文燦為桃園射箭好手魏均珩可惜 奪銀至少發21萬 16:472021/07/26 生活 東奧》五朝元老不服老 莊智淵挺進桌球男單16強 15:122021/07/26 體育 東奧》射箭排點戰術奏效 魏均珩帶頭衝湯智鈞穩軍心 15:042021/07/26 體育 體育熱門新聞 東奧》楊勇緯認證「最美女隊醫」私訊爆炸 親曝兩人真實關係 - 體育 東奧》桌球首面純本土獎牌 鄭怡靜喜極而泣：夢想成真 - 體育 東奧》首闖奧運就摘銅 省話一哥林昀儒靠「輸球秒忘」致勝 - 體育 東奧》輸給中華隊！美國49年來首度第一天全軍覆沒 - 體育 東奧》射箭男團暌違17年奪銀 兩活寶搭淡定哥成最佳拍檔 - 體育 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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