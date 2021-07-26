由魏均珩、湯智鈞、鄧宇成所組成的中華男子射箭隊，26日在東京奧運射箭男子團體金牌戰雖以0比6不敵強敵韓國隊，仍為我國射下1面銀牌，一掃前幾日混雙、女子團體都在首輪中箭落馬的陰霾。

魏均珩。（季志翔攝）

中華男子射箭隊魏均珩、鄧宇成、湯智鈞奪下東京奧運男團銀牌。（季志翔攝）

中華男子射箭隊魏均珩、鄧宇成、湯智鈞奪下東京奧運男團銀牌。（季志翔攝）