《良夜不能留》劇照。（汯呄霖電影提供）

第78屆威尼斯影展台灣時間26日下午5點公布入圍名單，名導蔡明亮的紀錄短片《良夜不能留》入選「非競賽單元」，將代表台灣再度於國際影壇發光！本片也是蔡明亮近期繼2017年VR《家在蘭若寺》、2018年紀錄片《你的臉》與2019年《不散》（4K修復版）之後，再次有作品於威尼斯舉辦世界首映。

蔡明亮對影片入選表示喜悅：「〈良夜不能留〉是40年代的華語老歌。我2019年底受邀到香港演唱老歌，正逢香港處於動盪，在東南亞長大的我，可以說是喝香港奶水長大的，對香港有一份深刻的感情。此時此刻，看著東方之珠的風雲變色，不免有所感觸。某夜，我拍下激情過後的銅鑼灣街景，就成了這部短片。」

《良夜不能留》劇照。（汯呄霖電影提供）

蔡明亮導演自2004年的《愛情萬歲》起，已多次造訪水都，除了以電影作品參與威尼斯影展之外，2007年起也以藝術家身份參與藝術雙年展及建築雙年展；今年初蔡導也為知名建築師黃聲遠「田中央工作群」的建築雙年展參賽作品拍攝展場影像，以其獨特的觀點和影像風格，呈現宜蘭人文風景與黃聲遠的建築，該作品目前正於軍械庫主展場盛大展映中。本屆威尼斯影展將於9月1日至11日於麗都島舉辦，因全球新冠肺炎疫情尚未明朗，蔡明亮尚未決定是否出席影展。