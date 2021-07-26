桌球混雙組合鄭怡靜、林昀儒摘下奧運銅牌！蔡英文總統今晚表示，這面銅牌，是2000年雪梨奧運後，台灣睽違21年的奧運桌球獎牌。「接下來的單打項目，我們繼續集氣！」副總統賴清德也笑稱「相信鄉親們今晚都能好夢入眠了」。

蔡英文今晚在獲悉桌球混雙組合的戰果後在臉書表示，「再拿一面獎牌！恭喜桌球混雙組合鄭怡靜、林昀儒拿下銅牌！」

她說，今晚的桌球混合雙打銅牌戰，台灣桌球一姊鄭怡靜和天才少年林昀儒火力全開，完全展現出實力，順利以4比0擊敗法國對手，俐落地拿下銅牌！這面銅牌，也是2000年雪梨奧運後，台灣睽違21年的奧運桌球獎牌。

蔡英文稱許，備戰了兩年，鄭怡靜和林昀儒的默契真的沒話說，「接下來的單打項目，我們繼續集氣！」

賴清德也在臉書發文恭喜桌球黃金混雙組合林昀儒、鄭怡靜勇奪銅牌！他說，東京奧運一日雙牌！今天大家的心情像坐雲霄飛車一樣上上下下，晚上很多朋友應該都盯著電視螢幕，替林昀儒和鄭怡靜加油集氣，緊張到吃不下飯。

賴清德表示，剛剛銅牌戰中，黃金組合收放自如，一路領先，最後以4:0拍下法國對手，為台灣的獎牌榜再添一面銅牌！

他說，19歲的林昀儒是宜蘭人，鄭怡靜是台南的子弟，家鄉的鄉親們也都聚集在廟口一齊幫兩人加油，「看到他們奪下銅牌，相信鄉親們今晚都能好夢入眠了！」他也感謝台灣最強的姐弟組合，這幾天不斷帶給我們無比精采的賽事！