救災現場影片中發現一名年長軍人形貌神似曾參與中共建國70週年大閱兵的共軍上將朱生嶺，經有關部門查證確認，在網上引起熱議。（圖／微博）

河南暴雨出現重大災情引起普遍關切，中共解放軍也動員了大量部隊參與救災工作。而在災情慘重的鄭州救援現場，有大陸網友從救災現場影片中發現一名年長共軍軍官，形貌神似曾參與中共建國70週年大閱兵的共軍上將朱生嶺，經過照片仔細比對後確認，在網上引起熱議。同時被拿出來比較的，還有河南安陽一名地方官，他在勘察水災後，腳上的長筒膠鞋鋥亮如鏡，一點泥水都沒有沾到，則遭網民吐槽。

據《多維新聞》報導，河南暴雨致當地民眾遭遇嚴重洪澇災害，解放軍也派出部隊前往災區協助救援。有大陸網友在救援視頻中發現一位年長的解放軍士兵，神似曾參與國慶70週年大閱兵的中國上將朱生嶺。經向有關部門核實，這位士兵正是中部戰區上將政委朱生嶺。有關部門的消息指出，解放軍中部戰區上將政委朱生嶺早在7月21日河南暴雨之後就已趕赴鄭州。

水災受創的鄭州有大量共軍前往救援，網民們從救災現場影片中發現形貌神似曾參與中共建國70週年大閱兵的中國上將朱生嶺，後經共軍方面證實確為朱生嶺本人。（圖／微博)

朱生嶺1957年11月出生，為江蘇東台人，擁有軍事學碩士學位，長期在原南京軍區服役。曾任原第31集團軍政治部主任、福建省軍區政委、上海警備區政委等職，2014年12月朱生嶺升任原南京軍區政治部主任，在軍隊改革啟動後出任中央軍委國防動員部首任政委。017年1月朱生嶺曾以武警部隊政委身份公開亮相，2019年調任中部戰區政委。

報導說，另外還有網友在「安陽身邊事」的網路帳號上發佈一組地方領導視察洪災的照片，與朱生嶺現場救援對比，這位基層地方領導有公務車接送，穿著勘災的橡膠鞋上一點泥都沒有沾到，則遭到網民吐槽：「做秀的領導，一看就明白。」「車接車送的，鞋子上一點泥都沒有」。

有網友發佈一組地方領導視察洪災的照片，與朱生嶺現場救援對比，這位基層地方領導有公務車接送，穿著勘災的橡膠鞋上一點泥都沒有沾到，則遭到網民吐槽。（圖／微博)

但是也有網民認為，「上傳下達，協調組織人力物力，確保各部門溝通順暢，政令及時準確。 弄上一身泥點子，一個書記當搬運工那麼用就是稱職了？」「大半夜的，鞋子都濕了，冒雨冒著車在水裡拋錨的危險趕到現場還讓其他同志不要再冒險過來，請大家不要憑幾張照片就帶節奏」。