全國警戒明(27)日降至二級，除了雙北以外，許多餐廳都恢復可以內用了，台中名店「屋馬燒肉」原本也從明天起開放內用，而且預約電話被打爆，不過官方臉書今(26)日晚間突然宣布禁止內用直到8月2日，讓不少已訂位的消費者傻眼。

根據屋馬燒肉官方臉書公告，為了安心防疫，8月2日前維持外帶，暫不開放內用，造成不便敬請見諒。消息一出讓不少原本計畫前往用餐的民眾傻眼，紛紛回應「市政府不是說可以內用嗎」、「怎麼變來變去啦」、「太誇張」、「殘念啊，六月的生日餐還沒吃到，等好久！！！」。

台中名店屋馬燒肉突然公告，禁止內用至8月2日。（圖／截自臉書）

屋馬燒肉稍早前才在臉書上公告店內用餐相關措施指出，場內容留人數50人，全場空氣每6分鐘連續換新鮮空氣一次，環境通風，保持強勢負壓環境，入口設有防疫消毒站，為每位客人測體溫及手部消毒，落實確認實聯制。

公告中並強調，全體員工全程配戴醫療口罩，每兩小時更換一次，配戴食品級無毒手套，每一小時更換一次，並配戴個人防疫面罩，全體員工已完成快篩檢測，上班會量測體溫監控健康狀況，且每桌配置個人餐具、燒肉夾，並由服務人員代烤分食。沒想到公告才曝光不到三小時就馬上政策大轉彎，宣布暫停內用。