資深媒體人許聖梅近日在《震震有詞》長照親身經歷，她說3兒子3年前想換職時，90歲奶奶確診失智合併阿茲海默症，「我婆婆有嚴重幻覺、日夜顛倒，會突然打開我們房門說外面有人」，兒子便長期照顧奶奶生活起居，但因奶奶日夜顛倒，長期下來兒子不堪負荷，在無法入眠、壓力大的狀態下，才30歲便罹患嚴重高血壓。對此，精神科醫師楊聰財表示：「照顧者長期面臨巨大壓力，恐怕因此罹患慢性衰老疲勞症候群，會出現失眠、憂鬱症等症狀。」

許聖梅又說，父親中風後原與媽媽、弟弟住在一起，家人在徵得父親同意後便送往安養院，當時堅決反對的許聖梅也因此跟家人翻臉，她回想到安養院探望父親，「我跟妹妹帶爸爸出去喝咖啡，傍晚快回到安養院時我爸爸哭了，要下車時，更像個孩子雙手緊抓著車頂不肯下車，哭喊著他不要，看得我心好痛」，父親因中風癱在床上無法行動，安養中心便在生殖器上綁尿袋，「可能看護綁太緊，生殖器捆死了整個黑掉還爆血」，接獲安養院通知趕到醫院的她，看到父親是一臉驚恐，她還得親手幫父親解開尿袋。許聖梅說，父親住進安養院後退化得厲害，身上都是褥瘡，甚至感覺父親放棄自己，「從進安養院到離世那天都沒有再開過口講話」。

直到父親出殯那天，媽媽才對她說其實是父親覺得造成全家人麻煩，主動要求去住安養院。父親走後，許聖梅至今仍無法原諒自己，她一直想著如果當時沒將父親送去安養院，也許他可以多活10年。律師游嵥彥表示：「家屬間若對長輩照護無法達成共識，可向法院申請指定監護人做最後決定。」