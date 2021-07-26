蔡凡熙劇中有很多驚聲尖叫畫面。（八大提供）

由蔡凡熙、劉奕兒、姜濤主演的校園奇幻劇《超感應學園》釋出長版預告，蔡凡熙分享，劇中很多驚聲尖叫場面其實背後都有一個不為人知的秘密，「劇中不僅要大叫，還要搭配臨場反應，又因為我非常好動跟肚子經常很多空氣，所以有幾次在我大叫的時候，也不小心放了屁，但其實片場沒人知道！」

過去參與過多部與「靈異」相關作品的蔡凡熙提到，《超感應學園》與以往最大差別是，以前飾演的角色是凡人，看不到鬼，這次則是進化成要跟鬼交談，還要協助完成他們在人間的遺願，蔡凡熙說：「這一次我的角色也是有『仙姑』概念，不像以前要託仙姑辦事，而是自己去幫鬼辦事。」

飾演陰間引路人的劉奕兒坦言自己超怕鬼，拍攝《超感應學園》時，會時常提醒自己心靈淨空，不要讓好兄弟們覺得被侵犯。並自曝從小就會背心經、往生咒、迴向咒等咒語，拍攝時也會視情況在心裡默念，避免遇到靈異事件；最重要是拍攝時必帶護身符！劉奕兒說：「衣服有口袋一定將護身符放口袋，但如果影響拍攝，就會放在內褲的內側，讓護身符貼近自己的身體，而且除了身上有護身符之外，我的後背包裡還有一袋以前從各大廟宇求來，以及製作公司準備給我們的護身符。」

這次《超感應學園》是香港超人氣團體MIRROR成員姜濤正式挑戰戲劇演出，預告中第一幕玩碟仙場面令他「很不專心」？！他笑說：「那場戲劇組特別請了一個師父在現場，也因為我很難得遇到師父，所以我反而是一直黏著那個師父問我的未來，心思都不在碟仙身上。」

23日晚間《超感應學園》舉辦一場私密線上社員大會，活動事前吸引超過數千位台、港、澳、加拿大等地粉絲爭相報名，蔡凡熙、劉奕兒、姜濤線上合體分享拍攝秘辛。活動中一位來自高雄的粉絲藉機告白並邀蔡凡熙去她家，還說可以包吃包住，讓蔡凡熙緊張直說：「不要隨便讓男生去你家啦！會被爸爸媽媽罵。」姜濤也提及蔡凡熙私下就是一個搞笑的大哥哥，蔡凡熙表示，如果再有機會與大家合作，會想挑戰跟姜濤演BL劇，「而且我一定會親爆姜濤！」讓姜濤傻眼笑著回應：「親爆…好啊，來！」最後三人同聲推薦《超感應學園》是一部除了歡樂、驚悚，也能學懂「遺憾」的校園奇幻劇，劉奕兒表示：「而且不只是能感受『遺憾』是什麼，也能藉此不要讓這些遺憾在生活中發生。」《超感應學園》8月7日起每週六晚間8點在八大戲劇台全台首播、八大綜合台於每週日晚間10點播出。