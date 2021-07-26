德國慕尼黑智庫Ifo26日公布，7月企業信心指數100.8，低於6月的101.7，也遜於《華爾街日報》訪調經濟師預估的升至102.5。Ifo主任福斯特（Clemens Fuest）表示，「供應鏈出現瓶頸，加上新冠肺炎感染數又見上升，給德國經濟帶來壓力。」德企對經濟前景恐趨於悲觀，7月預期指數從6月的103.7跌到101.2。