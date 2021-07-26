疫情燒加供應瓶頸 德國7月企業信心指數下滑 21:152021/07/26 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國慕尼黑智庫Ifo26日公布，7月企業信心指數100.8，低於6月的101.7，也遜於《華爾街日報》訪調經濟師預估的升至102.5。Ifo主任福斯特（Clemens Fuest）表示，「供應鏈出現瓶頸，加上新冠肺炎感染數又見上升，給德國經濟帶來壓力。」德企對經濟前景恐趨於悲觀，7月預期指數從6月的103.7跌到101.2。 信心疲弱全球股市波動加劇 亞股上週僅大陸股市明顯吸金 《國際經濟》天災＋疫情 德國7月商業信心下滑 #瓶頸 #企業信心指數 #Ifo #燒加 #供應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸內需外銷強勁 台商應留意經營管理 11:302021/07/26 財經 陸開大門吸外資 會計師籲台商加強稅務管理5措施 11:122021/07/26 兩岸 美經濟學家：中美處冷戰初期 13:272021/07/26 財經 指數第二季低點以來 9檔台股中大型基金績效30％起跳 13:302021/07/26 財經 欣興28日法說 聚焦H2旺季展望 04:102021/07/26 財經要聞 政府補資金轉型衝業績 「臺灣雲市集」26日新制上路 16:042021/07/26 財經 疫情衝擊 半數旅遊業想賣公司 04:102021/07/26 金融．稅務 ABF載板 國際大廠加價搶 04:102021/07/26 財經要聞 出師不利 全球股市陷低氣壓 21:592021/07/26 財經 印度上季手機出貨 優於預期 04:102021/07/26 產業．科技 獨角獸企業 金融科技獨占鰲頭 14:312021/07/26 財經 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 美股暴跌後漲更兇 華爾街空頭喊不停 警告70％崩跌近了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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