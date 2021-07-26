雲林縣北港媽祖醫院協助幼兒園清消，加強防疫迎復課。（媽祖醫院提供／張朝欣雲林傳真）

防疫警戒將在27日降為2級，雲林縣北港鎮媽祖醫院感謝醫院正對面的奧斯卡幼兒園，於3級警戒期間提供醫護人員幼童托育服務，26日指派感染管制師協助園方加強環境清消及防疫作業，以因應幼兒園復課。

奧斯卡幼兒園有感醫護人員於防疫期間的辛勞，除提供中國醫藥大學附設北港媽祖醫院醫護人員幼童托育服務，更貼心規畫幼童課後輔導課程，讓醫護人員即使較晚下班，也能無後顧之憂的站在防疫第1線服務大家。

院方感謝幼兒園的用心，26日特別指派感染管制師，前往幼兒園指導環境清消及防疫作業，包括漂白水稀釋使用、重點清潔工作、發燒學童如何處置等，協助幼兒園用高規格標準來檢視環境及各項防疫準備工作，讓來園就讀的學童及家長更放心。

奧斯卡幼兒園園長魏素雲表示，照顧孩子本來就是幼兒園的工作，很高興能成為醫護爸媽的後盾，為防疫工作盡1份心力。感謝感染管制師指導園方更詳細的防疫措施，盼在解封復課後，提供給孩子更安全、安心的教育空間與學習品質。

媽祖醫院院長吳錫金指出，關懷在地機構、守護在地鄉親是本院的職責，醫護同仁在防疫期間堅守崗位、守護前線，能有托育機構全力支援協助照顧孩童，不僅是給醫護工作家長莫大的幫助，也感受到滿滿的人情味。