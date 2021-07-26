大陸互聯網企業網易分拆旗下網易雲音樂擬赴香港上市。綜合外媒引述消息人士透露，網易雲音樂最快於本周內在港交所尋求上市聆訊，集資約10億美元。

網易雲音樂於5月26日正式向港交所遞交上市申請，擬於港交所主板上市。界面新聞報導，網易雲音樂作為行動互聯網時代的後起之秀，至今已經走過了八個年頭。網易雲音樂利用打造社區氛圍、提高網易雲用戶的黏性，在多米音樂、蝦米音樂先後倒下之後，網易雲音樂與騰訊音樂娛樂已形成市場兩強格局。

根據招股書，截至2020年底，網易雲音樂線上音樂服務月活使用者數為1.81億，三年複合增長率為31％。

使用者群體規模上升之後，網易雲音樂致力於衝刺音樂衍生的社交娛樂服務。招股書顯示，網易雲音樂社交娛樂服務及其他業務的收入占比從2018年的10.6％上升到2020年的46.4％。2018年為人民幣（下同）1.22億元，2019年為5.4億元，2020年收入為22.73億元。

每月來自每個付費用戶的收入則從2019年的477.6元增加到2020年的573.8元，高於騰訊音樂的141.1元。