10年內萬寶路香菸 將自英國架上消失 21:212021/07/26 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國菸草巨頭菲利普莫裡斯國際集團（Philip Morris International）執行長歐札克（Jacek Olczak）告訴英國媒體，10年之內會在英國停售旗下的萬寶路（Marlboro）香菸，以響應英國2030年前禁菸的宏願。歐札克曾呼籲英國應像處理汽油車那樣看待香菸問題，10年內禁掉它們。 大陸多地現疫情 南京普篩57例陽性 奧勒岡州全美最大森林大火獲得控制 #香菸 #英國 #萬寶路 #札克 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英國「跳水王子」戴利奪金 大陸4連冠止步 18:592021/07/26 國際 大學指考28日登場 新北5考場周邊紅線可臨停接送 10:172021/07/26 生活 《國際社會》限制未接種疫苗者行動 德政府內鬨 11:092021/07/26 財經 中天《全球大視野》打破國界 全球華人都愛看 20:472021/07/26 娛樂 板橋雙站納空品淨區 明年上路 04:102021/07/26 地方新聞 英法汽車美學各自表述 04:102021/07/26 時尚消費 英國傳擬將中廣核踢出能源項目 13:292021/07/26 財經 AZ證實額外從全球調貨疫苗 04:102021/07/26 話題觀察 疫情重擊觀光業 泰銖成今年表現最差亞幣 18:502021/07/26 財經 海軍閱兵秀肌肉 蒲亭大讚俄軍極音速核武 11:312021/07/26 國際 首度衝進前十 中鋼市值 躍全球鋼廠第六 04:102021/07/26 財經要聞 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。