美國菸草巨頭菲利普莫裡斯國際集團（Philip Morris International）執行長歐札克（Jacek Olczak）告訴英國媒體，10年之內會在英國停售旗下的萬寶路（Marlboro）香菸，以響應英國2030年前禁菸的宏願。歐札克曾呼籲英國應像處理汽油車那樣看待香菸問題，10年內禁掉它們。