由於變種病毒擴散導致部分地區疫情升溫，一度引發全球股市震盪，所幸住院及死亡人數並未顯著惡化，加上企業財報利多頻傳，科技股引領美股再創歷史新高，全球股市上漲，但統計近一周ETF資金流向，整體股票型ETF小幅淨流出6.6億美元，主要以美國及大陸股市各流出51億及18.5億美元居多。

其他拉美及東歐股市也流出0.3億及0.02億美元，反觀全球、歐洲、日本、新興市場及亞太股市分別淨流入27.8億、8.3億、8.2億、6.1億及1.2億美元。富蘭克林證券投顧分析，美股進入超級財報周，根據Factset統計，已有24％史坦普500大企業公布財報，獲利及營收優於預期比率分別為88％及86％、高於五年平均，第二季獲利預估成長74.2％，創下2009年第四季以來最大增幅，若財報及財測持續交出亮麗成績單，有助美股多頭續航。

富蘭克林證券投顧認為，股市中長期多頭格局不變，已進場者續抱，空手者可趁震盪時分批加碼，採定期定額策略，首選美國及新興亞洲雙主流，並依照個人風險屬性，留意單一產業布局機會，網羅政策作多、創新成長及景氣復甦下的投資利基。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，科技產業長期前景看法仍樂觀，科技為結構及週期性成長的領域，結構成長來自數位轉型長期趨勢的支持，週期性成長來自於企業及消費者在前景改善時，將提高科技支出，也受惠於基礎建設支出提升的趨勢。在應用軟體、半導體及系統軟體領域，找到許多高品質且可從數位轉型趨勢受益的個股投資機會。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，上市基礎建設公司包含水電瓦斯等受管制資產，跟景氣相關性高的使用者付費資產，例如鐵路、機場、付費道路及通訊塔。因一家公司是否具有投資吸引力，取決於三大要素，包括是否擁有長期可預測的現金流量、該公司提供的服務屬於必要服務（需求彈性低）、對景氣循環及金融市場波動的敏感度較低。