美股雖在上周一(19日)寫下收盤大跌700點紀錄，創下去年10月以來最差單日表現，但隨後幾日逐步收復跌勢、更創下歷史新高，其中不少散戶透過ETF搶低進場，但是仍有不少專家認為，美國經濟狀況實際上有很多讓人不安的因素，曾經預測2000年網路泡沫破滅、200年美股金融危機的赫斯曼投資信託公司（Hussman Investment Trust）總裁John Hussman也警告，美股目前估值過高，認為美股將有65~70%跌勢。

據《商業內幕》報導，John Hussman警告，在美國聯準會(Fed)多年誘導、追求收益的投機環境下，投資人做出結論，認為就追求報酬的同時面臨最糟糕時機，高收益也不會造成任何問題，但他預計，投資人將面臨痛苦，不僅是在這次市場周期下苦吞巨額虧損，並認為美股跌幅將達到65~70%，或是在未來20年面臨不知去向的旅程。

John Hussman指出，雖然美股可能有巨大跌幅，但是他更關係投資人長期報酬，有鑑於目前美股估值過高，但他警告未來10年美股投資人將面臨負報酬。隨著美國經濟終於恢復運作，但2種狀況下可能出現危機，包括經濟數據不如預期，龐大的聯邦預算支出將放緩，同時消費者支出放緩。

John Hussman表示，投資人可能低估未來幾季可能出現的嚴重經濟摩擦以及預算赤字飆升，過去1年，美國聯邦政府機關的財政赤字高達GDP的19%。

至於一直不斷警告金融市場出現泡沫跡象的投資公司GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham），就在投資人歡欣鼓舞，正是市場達到頂峰後的時刻，利率、通膨、勞動市場、房地產活動、非能源大宗商品的嚴重問題都迫在眉睫，這與過往的泡沫破滅相比，有著無比的威力，這可能對於資產有巨大負面效應，這也是葛拉漢今年第3度警告美股崩跌，並把爆發時間不斷延後，現在最新預估時間為秋季。