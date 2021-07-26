受到變種病毒擴散的心理警戒效應，近一周資金流入固定收益型資產，整體固定收益型ETF資金淨流入48億美元，其中主要流入美國、歐洲及新興市場當地貨幣固定收益型ETF，各為35億、9.9億及0.9億美元，全球及新興市場固定收益型ETF分別淨流出5.3億及0.7億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF及高收益債ETF近一周獲分別獲淨流入41.6億及3.1億美元。富蘭克林證券投顧分析，Jackson Hole全球央行總裁年會將登場，或將釋出縮減購債訊號，市場預估美國聯準會（Fed）12月會議可能宣布從2022年初開始縮減購債，及2023年及2024年將分別升息2碼及3碼。

短線變種病毒威脅、大陸鄭州水災恐加劇供應鏈斷鏈和通膨風險、及Fed政策可能轉向等不確定性，需待變數釐清並重新校準資產的評價水準，擔心短線波動者可增持波灣債券及美國平衡型基金，爭取收益並降低投組波動。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，上半年整體市場表現不錯，特別是在股票市場，整體經濟的表現十分強勁，但預期成長可能將有所放緩，由於股票估值較高，使得目前在股市創造回報更具有挑戰性，債券市場方面，可以看到近期殖利率有些拉回，觀察近期聯準會官員的談話，預期下半年至明年，債券市場將面對更多的不確定性。

考量低收益、整體回報的不確定性，看好擁有多樣特性的混合型資產，這樣的標的可能是股票但具有類似債券的特質，或債券擁有類似股票的特質。例如可轉換證券就是其中之一，可像股票一樣成長，同時提供更高的收益水準，或浮動利率的銀行貸款，皆有助投組創造更佳的收益表現。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，目前債券市場利差收窄、評價面過貴為普遍隱憂，央行貨幣政策可能轉變的風險，及美國殖利率曲線已轉為平坦的訊號，預示未來債券的報酬率可能減緩，這些是需要謹慎的地方。所幸近期國際貨幣基金報告，認同沙烏地阿拉伯進行的多項改革，對主權債信釋出正面訊息，看好波灣國家長期改革的成效，有利基本面的持續改善，為波灣主權債信更上層樓的利基。