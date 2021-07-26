在香港上市的台資連鎖餐飲集團呷哺呷哺再傳經營層風波。呷哺呷哺原訂28日召開特別股東大會，審議罷免現任執行董事趙怡的職務。不過趙怡26日突然發難公布「致呷哺呷哺上市公司投資者公開信」，要求上市公司未向投資者充分真實披露之前，推遲特別股東大會，並請求香港聯交所調查有關情況。

澎湃新聞報導，呷哺呷哺公開資料顯示，趙怡於2012年11月12日加入呷哺呷哺擔任首席財務官，後於2019年8月29日被提拔為公司行政總裁一職，負責呷哺呷哺集團主品牌「呷哺呷哺」的品牌升級計畫。

但2021年5月21日，呷哺呷哺突然發佈公告，解除趙怡行政總裁職務，並直指在其任期內「公司若干子品牌表現未達到董事會的預期，此舉不會對公司的業務營運造成重大不利影響」。但趙怡仍為呷哺呷哺執行董事。

呷哺呷哺28日擬召開的股東特別大會，就是希望解除趙怡的執行董事職務，等於全面踢出管理層。

報導稱，呷哺呷哺集團董事長賀光啟表示，5月份之所以稱趙怡的表現「未達預期」並將之解任，主要是趙怡擔任行政總裁、負責呷哺呷哺改革和拓展期間，華東和華南地區拓展並不理想，2020年全年開店計畫也遠低於預期。

根據財報數據，2020全年呷哺呷哺新開門店91家，關閉52家，年末門店總數為1061家。這與呷哺呷哺集團對去年拓展100家門店的預期不符。