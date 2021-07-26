所謂賽場失意，情場得意。阿根廷36歲奧運擊劍好手莫里斯（Maria Maurice）26日對戰匈牙利選手馬頓（Anna Marton），最後以12：15輸掉比賽，無緣晉級，但與她愛情長跑17年的教練男友，出其不意向她求婚，成為今天賽場一段佳話。

根據《路透》報導，擊劍項目世界排名27的莫里斯今天敗給對手馬頓，生涯第三次奧運行就此劃下句點。但她賽後接受訪問時，教練男友沙烏塞多（Lucas Saucedo）在背後偷偷舉著手寫求婚標語：「嫁給我好嗎？拜託！」；莫里斯看到後，嚇了一跳，但仍難掩喜悅點頭答應嫁。

莫里斯表示，看到求婚標語時，內心相當驚喜。據悉，沙烏塞多2010年就曾向莫里絲求婚，但女方沒有答應，今天他決定再開口一次，並向一名奧運志工借一張紙，要在上面寫「妳願意嫁給我嗎？拜託。」這名志工一開始拒絕，沙烏塞多用了一枚奧運胸章交換，才拿到了紙，也順利求婚成功，抱得美人歸。